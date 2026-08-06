यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: बारिश से ढही 100 साल पुरानी बिल्डिंग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. लगातार बारिश के बीच नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली मोहल्ले में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के समय मकान के एक कमरे में सो रहा पूरा परिवार मलबे में दब गया.

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एक ही कमरे में सो रहे छह लोगों की मौत

जानकारी के मुताबिक, हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जा रहा है कि कमरे में एयर कंडीशनर (एसी) लगा होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य उसी कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान जर्जर मकान ढह गया और सभी लोग मलबे में दब गए.

मृतकों में दो मासूम भी शामिल

मृतकों में परिवार के माता-पिता, बेटा, बहू और दो मासूम बच्चे शामिल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया.

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प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह मकान करीब 100 साल पुराना और काफी जर्जर था. लगातार हो रही बारिश के कारण इसकी दीवारें कमजोर हो गई थीं, जिसके चलते यह हादसा हुआ. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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