NEET UG पेपर लीक में 12 अगस्त को होगा बड़ा फैसला, 13 आरोपियों पर गिरेगी गाज?

NEET UG पेपर लीक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पेपर लीक मामले में CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा. सोमवार को मामले के सभी 13 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. CBI ने इस मामले में करीब 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. मामले की सुनवाई के दौरान राऊज एवेन्यू की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया है. अब अदालत 12 अगस्त को यह तय करेगी कि CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं.

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13 लोग बनें आरोपी

बता दें कि जारी चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार का नाम शामिल है.

NTA के गोपनीय सेक्शन से निकाले गए सवाल

CBI ने चार्जशीट में ऐसा दावा किया गया है कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली स्थित NTA कार्यालय के गोपनीय सेक्शन से NEET UG परीक्षा के प्रश्न अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाले. जांच एजेंसी के मुताबिक, विशेषज्ञों को गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय तलाशी नहीं लिए जाने का फायदा मिला. CBI ने कहा है कि NTA के गोपनीय सेक्शन में विशेषज्ञों के प्रवेश और बाहर निकलने के दौरान तलाशी लेने की कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा वहां की CCTV लाइव फीड की निगरानी के लिए कोई अलग कंट्रोल रूम भी नहीं था. CBI के मुताबिक, इस वजह से गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं हो सकी.

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पर्चियों और किताबों में छिपाए सवाल

CBI ने आरोप पत्र में यह भी बताया कि तीनों विशेषज्ञों ने प्रश्नों को बाहर निकालने के अलग-अलग तरीके अपनाए. जांच एजेंसी के अनुसार, एक आरोपी ने परीक्षा के प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और बाद में उन्हें छिपा दिया. वहीं, दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया. इसके बाद वे अपने होटल के कमरों में लौटे और प्रश्नों को या तो लिख लिया या NCETR की पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क कर दिया.

12 अगस्त को अहम फैसला

NEET UG पेपर लीक मामले में CBI की जांच और चार्जशीट के बाद अब अदालत के अगले फैसले पर सभी की नजर है. 12 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट यह तय करेगा कि CBI की करीब 20 हजार पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं. मामले में आरोपी बनाए गए सभी 13 लोगों की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

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