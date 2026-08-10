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विधानसभा से निकले ‘टाइगर’ जयराम महतो, छात्रों ने कंधे पर उठाया! कौन हैं जयराम महतो?

झारखंड में छात्रों का आंदोलन 17 दिनों से जारी है. विधायक जयराम महतो भी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं. जब महतो विधानसभा से निकले तो छात्रों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएंगे.

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जयराम महतो
जयराम महतो

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. छात्र आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. इस आंदोलन में छात्रों का साथ देने के लिए JLKM विधायक जयराम महतो का नाम भी काफी चर्चा में है. उन्हें अक्सर ‘टाइगर जयराम’ के नाम से जाना जाता है.

जयराम महतो छात्रों के समर्थन में विधानसभा पहुंचे. विधानसभा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और कहा कि वह उनके साथ हैं. जब महतो विधानसभा से निकले तो छात्रों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएंगे.

जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के अध्यक्ष हैं और छात्रों की मांगों के समर्थन में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं. साल 2024 में वह डुमरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. झारखंड में छात्रों का आंदोलन शुरू होने के बाद से ही जयराम महतो उनके समर्थन में नजर आए हैं. वह खुलकर JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: साला, भाई, ममेरे भाई, भौजाई... सबकी JSSC में रैंक! कौन हैं अभय तिवारी, जिसका पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे छात्र?

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9 अगस्त को उन्होंने छात्रों के समर्थन में निर्जला अनशन भी किया था. इसके बाद आज उन्होंने विधानसभा में भी छात्रों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन किया. जयराम महतो की पहचान ऐसे नेता के तौर पर बनी है, जो युवाओं और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी गिनती झारखंड के उभरते हुए युवा नेताओं में होने लगी है.

झारखंड के छात्र आंदोलन में जयराम महतो फिलहाल सीधे तौर पर छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. वह उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा तक पहुंचाया जाएगा.

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