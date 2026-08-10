Bhang Ke pakode: सावन में सिर्फ 10 मिनट में घर पर बनाएं क्रंची और टेस्टी आलू-भांग के कुरकुरे पकौड़े, मिलेगा बिलकुल अलग स्वाद

सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का सबसे उत्तम समय माना जाता है. मान्यता है कि महादेव को भांग अति प्रिय है, इसलिए सावन के सोमवार या शिवरात्रि पर उन्हें भांग का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है. अगर आप भी इस सावन भगवान शिव के प्रसाद के रूप में कुछ खास, क्रंची और पारंपरिक बनाना चाहते हैं तो भांग के पकौड़े सबसे बेहतरीन विकल्प हैं.

और पढ़ें

ब, कटी हुई सब्जियों और भांग के पत्तों/पेस्ट के मिश्रण से तैयार यह पकौड़े खाने में बेहद कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर आसानी से बनाने की पूरी विधि.

सामग्री:

कुट्टू: 1.5 कप

भांग के पत्ते या भांग का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच (ताजे पिसे हुए पत्ते)

आलू: 1 (बारीक कटा हुआ या पतले स्लाइस में)

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया

व्रत वाला सेंधा नमक (स्वादानुसार)

तेल: तलने के लिए

पानी: घोल बनाने की आवश्यकतानुसार

बनाने की विधि:

एक बड़े बाउल में कुट्टू का आटा और नमक डालकर मिला लें.

अब इस मिश्रण में भांग का पेस्ट (या बारीक कटे ताजे पत्ते), कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और आलू मिलाएं.

थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा पकौड़े का बैटर तैयार करें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह लिपट जाएं. (घोल ज्यादा पतला न करें).

Advertisement

कड़ाही में तेल गरम करें. जब तेल मध्यम गरम हो जाए तो हाथ या चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा बैटर तेल में छोड़ें.

पकौड़ों को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.

पकौड़ों को निकाल लें. भगवान शिव को भोग लगाने के बाद गरमा-गरम भांग के पकौड़ों को हरी चटनी या चाय के साथ परोसें.

---- समाप्त ----