अयोध्या से पवन पांडे होंगे सपा उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने किया ऐलान

समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान उन्होंने इस घोषणा के साथ चुनावी अभियान का भी शंखनाद किया.

और पढ़ें

अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि पवन पांडे अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं. उनके इस बयान को 2027 के चुनावी मुकाबले के लिए पार्टी के आत्मविश्वास और रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सारे टिकट मन में तय हैं', यूपी चुनाव के प्लान पर बोले अखिलेश यादव, बांकेपुर में तेजस्वी-PK के बीच मुकाबले का दावा

सपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अयोध्या विधानसभा सीट एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गई है. यह सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में राम मंदिर स्थित है.

राम मंदिर वाली सीट पर सपा का दांव

अयोध्या विधानसभा सीट धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. ऐसे में इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा को सपा की महत्वपूर्ण चुनावी रणनीति माना जा रहा है.

Advertisement

अयोध्या जिले में कुल पांच विधानसभा सीटें हैं. इनमें दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या शामिल हैं. इनमें अयोध्या सीट का राजनीतिक महत्व सबसे अधिक माना जाता है.

ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर समाजवादी पार्टी ने यह संकेत भी दिया है कि वह 2027 के चुनाव को लेकर सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय रणनीति पर तेजी से काम कर रही है.

2027 चुनाव की तैयारियों को मिली रफ्तार

अयोध्या से पवन पांडे के नाम का ऐलान सपा की चुनावी तैयारियों का अहम कदम माना जा रहा है. पार्टी अब धीरे-धीरे विभिन्न सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राम मंदिर वाले विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार की जल्द घोषणा कर सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है. इससे संगठन को चुनावी तैयारी में भी बढ़त मिल सकती है.

फिलहाल, अयोध्या सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. आने वाले दिनों में अन्य दलों की रणनीति और उम्मीदवारों पर भी सबकी नजर रहेगी.

कौन हैं पवन पांडेय? छात्र राजनीति से अयोध्या के बड़े समाजवादी चेहरे बनने तक का सफर

Advertisement

समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अयोध्या सीट से एक बार फिर तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय पर भरोसा जताया है. छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले पवन पांडेय आज अयोध्या में समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते हैं. बेबाक अंदाज, आक्रामक राजनीतिक शैली और जनहित के मुद्दों पर मुखर रुख उनकी पहचान है.

छात्र राजनीति से हुई शुरुआत

पवन पांडेय ने वर्ष 1998 में छात्र राजनीति के जरिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा. इसी दौरान उनका जुड़ाव समाजवादी आंदोलन के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव से हुआ. वर्ष 1999 से वह अखिलेश यादव के साथ सक्रिय रूप से जुड़े और संगठन में लगातार जिम्मेदारियां निभाते रहे.

वर्ष 2004 में वह लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष चुने गए. छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया. वर्ष 2007 में छात्र हितों से जुड़े आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा. इसके बाद उनकी पहचान एक संघर्षशील छात्र नेता के रूप में मजबूत हुई.

2012 में मिली सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता

पवन पांडेय को सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली. समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने अयोध्या विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री लल्लू सिंह को हराया. उस समय यह जीत प्रदेश की सबसे चर्चित चुनावी जीतों में गिनी गई थी.

Advertisement

वर्ष 2012 से 2017 तक विधायक रहते हुए उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास जैसे मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया. इसके अलावा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर भी वह लगातार सक्रिय रहे.

अयोध्या के मुद्दों पर मुखर नेता

अयोध्या जैसे धार्मिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र में पवन पांडेय समाजवादी पार्टी के सबसे सक्रिय नेताओं में शामिल हैं. पार्टी के संगठन विस्तार, आंदोलनों और जनसंपर्क अभियानों में उनकी लगातार भूमिका रही है.

राम मंदिर निर्माण, अयोध्या के विकास, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं और धार्मिक नगरी की व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर वह लगातार अपनी राय रखते रहे हैं. हाल के समय में उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान पेटिका से जुड़े विवाद में उच्चस्तरीय जांच, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली की समीक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई थी.

बेबाक अंदाज और जमीनी पकड़

पवन पांडेय की पहचान ऐसे नेता के रूप में है जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं. समर्थकों के बीच उनकी छवि एक जमीनी और संघर्षशील नेता की है, जबकि राजनीतिक विरोधी अक्सर उनकी आक्रामक शैली को लेकर उन पर निशाना साधते रहे हैं.

समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए अयोध्या विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इसके साथ ही पवन पांडेय एक बार फिर प्रदेश की सबसे चर्चित चुनावी सीटों में से एक अयोध्या के चुनावी मुकाबले के केंद्र में आ गए हैं.

Advertisement

एक नजर में पवन पांडेय

पूरा नाम- तेज नारायण पांडेय 'पवन पांडेय'. राजनीतिक दल- समाजवादी पार्टी. राजनीतिक शुरुआत- 1998 (छात्र राजनीति). 1998 में मुलायम सिंह यादव से राजनीतिक जुड़ाव. 1999 से अखिलेश यादव के साथ सक्रिय भूमिका. 2004 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित. 2007 में छात्र आंदोलन के दौरान जेल गए. 2012 में अयोध्या से विधायक निर्वाचित, भाजपा के लल्लू सिंह को हराया. विधायक कार्यकाल- 2012 से 2017. पहचान- बेबाक, संघर्षशील और जमीनी नेता.

---- समाप्त ----