How to Clean Kitchen Chimney: चिमनी पर जमी है चिकनाई और धुएं की मोटी परत, बिना झंझट घर की इन चीजों से चमकाएं

अक्सर घर में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और चिकनाई धीरे-धीरे चिमनी के फिल्टर पर जम जाती है जिससे वो गंदी और चिपचिपी हो जाती है. समय पर सफाई न होने पर चिमनी की कैपेसिटी भी कम होने लगती है. बाजार में मिलने वाले केमिकल क्लीनर काफी महंगे और तीखी महक वाले होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से आप अपनी गंदी और चिपचिपी चिमनी को बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं. यहां हम आपको इसे साफ करने के आसान ट्रिक्स बता रहे हैं.

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सामग्री

बेकिंग सोडा - 3 से 4 बड़े चम्मच

सफेद सिरका - आधा कप

डिशवॉश लिक्विड - 2-3 चम्मच

गर्म पानी - एक बड़ा टब या बर्तन (चिमनी के फिल्टर डूबने जितना)

पुराना टूथब्रश - 1

स्कॉच ब्राइट या स्पंज - 1

नींबू का रस - 2 चम्मच (वैकल्पिक)

सफाई का तरीका

सबसे पहले चिमनी का मेन पावर स्विच बंद करें. इसके बाद इसके लॉक्स को खोलकर एल्युमिनियम या बैफल फिल्टर को सावधानी से बाहर निकाल लें.

एक बड़े बर्तन या टब में इतना गर्म पानी लें जिसमें चिमनी के फिल्टर पूरी तरह डूब सकें. अब इस गर्म पानी में बेकिंग सोडा, सफेद सिरका, डिशवॉश लिक्विड और नींबू का रस अच्छी तरह मिला लें. पानी में डालते ही इसमें हल्का झाग उठेगा.

चिमनी के गंदे फिल्टर को इस गर्म पानी के घोल में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए डूबोकर छोड़ दें. इससे वर्षों पुरानी जमी चिकनाई और तेल फूलकर ढीला हो जाएगा.

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तय समय के बाद फिल्टर को बाहर निकालें. अब एक पुराने टूथब्रश या स्पंज पर थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड और बेकिंग सोडा लगाकर फिल्टर के कोनों और जाली को हल्के हाथों से रगड़ें. जिद्दी चिकनाई आसानी से छूटने लगेगी.

फिल्टर को रगड़ने के बाद गुनगुने या सामान्य साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि सारा सोप और गंदगी निकल जाए.

साफ किए हुए फिल्टर को किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें या कुछ देर धूप में या पंखे के नीचे पूरी तरह सूखने के लिए रख दें. जब फिल्टर पूरी तरह सूख जाएं, तब इन्हें वापस चिमनी में फिट कर दें. अब आपकी चिमनी बिल्कुल नई जैसी चमकने लगेगी.

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