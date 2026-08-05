Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर शुक्र का गोचर, कुंभ सहित इन 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट

11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है और इसी दिन शुक्र ग्रह हस्त नक्षत्र में प्रवेश भी करने वाले हैं. ज्योतिष में इस नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. ज्योतिषविदों के अनुसार, शिवरात्रि पर हो रहे शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि पर सबसे अच्छा प्रभाव दिखाई दे सकता है. इन राशियों को करियर, नौकरी, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान कुछ विशेष उपाय करने की भी सलाह दी गई है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला हो सकता है. नौकरी और कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. रोजगार से जुड़े मामले में आपके पक्ष में रहेंगे. लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है. आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को 11 अगस्त के बाद अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी करने वालों को अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने के भी योग हैं. रिश्तों में मजबूती आएगी. आर्थिक परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. बेवजह के खर्च और कर्ज से राहत पाएंगे. लंबे समय से बनाई गई योजनाओं के सफल होने की संभावना भी रहेगी.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सरकारी कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं. पैसों से जुड़े मामलों में राहत महसूस हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर काम करना भी आसान रहेगा.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए 11 अगस्त के बाद का समय बेहतर रह सकता है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं. नौकरी और बिजनेस में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर का माहौल भी पहले से बेहतर रहेगा. धनधान्य की स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है.

शुक्र नक्षत्र परिवर्तन के दौरान करें ये उपाय

ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दौरान कुछ सरल उपाय शुभ माने गए हैं. दुर्गा या काली मां को प्रणाम करें. मां के किसी भी स्वरूप को सफेद रंग की वस्तु अर्पित करें. दूध के बजाय दही का दान करना लाभकारी माना गया है. इत्र या सुगंधित वस्तुएं अर्पित करें. साथ ही चावल या चीनी का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है.

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