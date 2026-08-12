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Surya Grahan 2026 Rashifal: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 राशियों को बनाएगा मालामाल, जीवन में बनेंगे धनलाभ के योग

Surya Grahan 2026 Rashifal: आज हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिससे कई राशियों को फायदा होगा.

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सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)
सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026 Rashifal: साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और आज ही हरियाली अमावस्या भी है. भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण आज रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 को रात 1 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा.

यद्यपि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, जिससे इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा. इनमें से 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होने वाला है. आइए जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण से किन 4 राशियों की किस्मत बदलने वाली है.

चतुर्ग्रही योग का संयोग

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आज सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग भी बनने जा रहा है. दरअसल, कर्क राशि में एकसाथ चार ग्रह विराजमान हैं. सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु चारों ग्रह कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण करियर और आर्थिक मोर्चे पर नए अवसर लेकर आएगा. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति व प्रमोशन या नया स्थान परिवर्तन का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. धन लाभ के नए योग बनेंगे.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का रहेगा. आय के एक से अधिक स्रोत विकसित हो सकते हैं. पुराना दिया गया कर्ज या अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. संपत्ति में निवेश के लिए यह समय अनुकूल है.

सिंह राशि (Leo)

चूंकि सूर्य देव स्वयं सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस ग्रहण के बाद सिंह राशि के जातकों के मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिल सकता है. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं जो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे. विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी.

ग्रहण के दौरान और बाद में किए जाने वाले शुभ कार्य

- ग्रहण काल के दौरान मानसिक रूप से ऊं घृणिः सूर्याय नमः या ऊं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.
- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या लाल वस्त्र का दान करें.
- हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का पौधा लगाना और उसमें जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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