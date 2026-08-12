Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण से ठीक पहले बन गया दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, चमक उठी 4 राशियों की किस्मत

Surya Grahan 2026: खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 का यह दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण बेहद खास रहने वाला है. आज, 12 अगस्त 2026 को श्रावण अमावस्या (हरियाली अमावस्या) के पावन अवसर पर एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हो रही है. इस दिन आसमान में कई बड़े ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ेगा. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, यह महासंयोग कई राशियों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलेगा, तो कुछ राशियों को संभलकर चलने की सलाह देता है. आइए जानते हैं कि आज के इस अद्भुत संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें क्या-क्या लाभ मिलेंगे.

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चतुर्ग्रही योग और सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व

वैदिक पंचांग के अनुसार, आज जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, तब आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति बेहद खास है. कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में बन रहा यह चतुर्ग्रही योग कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है. हालांकि भारत में इस सूर्य ग्रहण की दृश्यता न होने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से देश-दुनिया और विभिन्न राशियों पर इसका गहरा असर जरूर देखने को मिलेगा. विशेष तौर पर जिन राशियों पर ग्रहों की यह शुभ दृष्टि पड़ रही है, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.

इन 4 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा छप्पर फाड़ लाभ

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन और आने वाला समय शानदार परिणाम लेकर आया है. लंबे समय से अटके हुए सरकारी या कानूनी कार्य तेजी से पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय निवेश के लिए बेहद अनुकूल है.

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2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह महासंयोग धन और वाणी के बल पर सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. परिवार में चल रहा पुराना तनाव दूर होगा . किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट की खुशखबरी मिल सकती है.

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य ग्रहण तथा चतुर्गही योग के प्रभाव से इस राशि के जातकों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय विशेष सफलता का है.स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है. विदेशी स्रोतों या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है.लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी से राहत मिलेगी. निवेश से जुड़े मामलों में बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है.अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होगी.

भले ही यह खगोलीय और ज्योतिषीय संयोग इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी है, फिर भी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आज श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव का पूजन, जरूरतमंदों को दान और पितरों का स्मरण अवश्य करें. इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव पूरी तरह नष्ट होते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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