जयपुर में कांग्रेस की ‘हिसाब मांगो’ रैली पर बवाल, वाटर कैनन चला तो धरने पर बैठे कांग्रेसी

जयपुर में सोमवार को कांग्रेस ने ‘हिसाब मांगो रैली’ निकाली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हो गया. कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी. कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद माहौल गरमा गया.

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पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. जब कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश की पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इससे प्रदर्शनकारी को तितर बितर किया गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नगर निगम मुख्यालय तक मार्च कर रहे थे. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब नहीं दे रही है. इसी वजह से सरकार से जवाब मांगने के लिए यह ‘हिसाब मांगो रैली’ निकाली गई थी.

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पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और तेज हो गया. कई कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे. मौके पर व्यापक पुलिस बल मौजूद है.

मालूम हो, इस रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ-साथ विधायक, पार्टी कार्यकर्ता और निवर्तमान पार्षद भी शामिल हुए हैं.

नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जयपुर नगर निगम के बाहर घेराव और प्रदर्शन किया. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देना होगा. इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए यह 'हिसाब मांगो रैली' निकाली.

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