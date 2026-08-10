US Survey: अमेरिका में ट्रंप के लिए संकट शुरू, ये तीन बड़े मुद्दे... क्या 3 महीने के बाद हो जाएगा खेल?

नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं. एक नए सर्वे में रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस में बहुमत खोने की संभावना 65% तक बताई गई है. अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है.

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अमेरिका में नवंबर में मिडटर्म चुनाव होने हैं. ये चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं और इन्हें अक्सर सरकार के कामकाज पर जनता की राय के तौर पर देखा जाता है. इस बार भी नजर इस बात पर है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपना मौजूदा दबदबा बनाए रख पाएगी या नहीं. अगर रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में बहुमत खो देती है, तो ट्रंप राष्ट्रपति बने रहेंगे. लेकिन कानून पारित कराने, बजट मंजूर कराने और कई बड़े नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाने में उन्हें ज्यादा राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

महंगाई बनी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

अमेरिकी मतदाताओं के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था और महंगाई है. इप्सोस सर्वे के मुताबिक 54% लोगों ने महंगाई और आर्थिक हालात को अपनी सबसे बड़ी चिंता बताया है. एपी-एनओआरसी सर्वे के अनुसार केवल 32% लोगों का मानना है कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं. वहीं 69% अमेरिकी मौजूदा आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं. सर्वे में 65% लोगों ने कहा कि रोजमर्रा का सामान पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो गया है.

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ईरान संकट और ऊर्जा कीमतों की चिंता

विदेश नीति से जुड़ा ईरान का मुद्दा भी चुनावी चर्चा में बना हुआ है. इप्सोस सर्वे के अनुसार 20% मतदाताओं ने ईरान से जुड़े घटनाक्रम और उससे पड़ने वाले आर्थिक असर को अहम मुद्दा माना है. विश्लेषकों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और तेल की कीमतों में उछाल आता है, तो इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है.

इमिग्रेशन पर घटता समर्थन

इमिग्रेशन कभी ट्रंप की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत माना जाता था. लेकिन हालिया सर्वे में तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आती है. सर्वे के मुताबिक 61% अमेरिकियों ने ट्रंप की मौजूदा इमिग्रेशन नीति का विरोध किया है, जबकि 39% लोग इसके समर्थन में हैं. रिपब्लिकन समर्थकों के बीच भी इस मुद्दे पर समर्थन पहले के मुकाबले कुछ कमजोर हुआ है.

बहुमत गया तो बढ़ेंगी राजनीतिक मुश्किलें

अगर डेमोक्रेट्स कांग्रेस में मजबूत स्थिति हासिल करते हैं, तो ट्रंप की कई नीतियों को कड़ी राजनीतिक चुनौती मिल सकती है. बजट, इमिग्रेशन, टैरिफ और बाकी अहम मुद्दों पर विपक्ष का दबाव बढ़ सकता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में ट्रंप प्रशासन को अपने बचे हुए कार्यकाल में कांग्रेस के साथ ज्यादा समझौते और तालमेल के साथ काम करना पड़ सकता है.

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क्या होता है अमेरिकी मिडटर्म चुनाव?

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर चार साल में होता है. लेकिन मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में कराए जाते हैं. इन चुनावों में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता. मतदाता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान करते हैं. इसके अलावा कई राज्यों में गवर्नर और स्थानीय पदों के लिए भी चुनाव कराए जाते हैं. मिडटर्म चुनाव इसलिए अहम माने जाते हैं, क्योंकि इनके नतीजे तय करते हैं कि राष्ट्रपति को कांग्रेस में कितना समर्थन मिलेगा और आने वाले दो साल में उनकी नीतियों को कितना राजनीतिक सहयोग या विरोध झेलना पड़ेगा. लिस्टिंग प्रदर्शन पर रहेगी.

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