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'सर' जडेजा ने कुलदीप यादव के बॉलिंग एक्शन की नकल उतारी, हंसी रोक नहीं पाए गौतम गंभीर, VIDEO

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है. उससे पहले अभ्यास मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों को परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने का मौका मिला. इन सबके बीच जडेजा का कुलदीप यादव वाला अंदाज डगआउट में हंसी का मौका लेकर आया.

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रवींद्र जडेजा ने डगआउट में लूटी महफिल, गंभीर भी खिलखिला उठे. (Photo: Screengrab/Sony LIV)
रवींद्र जडेजा ने डगआउट में लूटी महफिल, गंभीर भी खिलखिला उठे. (Photo: Screengrab/Sony LIV)

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम मैदान पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) XI के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन एक ऐसा मजेदार पल देखने को मिला, जिसने भारतीय कैम्प का माहौल हल्का कर दिया.

रवींद्र जडेजा अचानक स्पिनर कुलदीप यादव के अंदाज में गेंदबाजी करने लगे. उनका यह रूप देखकर हेड कोच गौतम गंभीर अपनी हंसी नहीं रोक सके. इस मजेदार घटना का वीडियो भी सामने आया है. 'सर' जडेजा ने कुलदीप के खास रन-अप से लेकर गेंद फेंकने के अंदाज तक की नकल की. उन्होंने कुलदीप के एक्शन को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिसे देखकर डगआउट में मौजूद गंभीर जोर-जोर से हंसने लगे.

कुलदीप यादव बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं और उनका बॉलिंग एक्शन रवींद्र जडेजा से बिल्कुल अलग है. जडेजा आमतौर पर बेहद छोटे रन-अप के साथ बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं. ऐसे में जब उन्होंने कुलदीप की तरह गेंद फेंकने की कोशिश की तो नजारा काफी मजेदार बन गया. प्रैक्टिस मैच में दोनों को लंबा स्पेल डालने का मौका मिला. जडेजा ने 15 ओवर्स में 64 रन देकर दो विकेट लिए. उन्होंने पसिंदु सूरियाबंडारा और रमेश मेंडिस को आउट किया.

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कुलदीप यादव ने 18 ओवर्स की गेंदबाजी में 76 रन खर्च किए और दो सफलताएं हासिल कीं. उनके शिकार अहान विक्रमसिंघे और अंजला बंडारा बने. सिर्फ जडेजा और कुलदीप ही नहीं, बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने भी प्रभावित किया. सुथार ने 13 ओवर में केवल 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए. श्रीलंका क्रिकेट XI ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 363 के स्कोर पर घोषित की.

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रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी उपयोगी प्रदर्शन किया. भारत एक समय 174 रनों पर 4 विकेट गंवा चुका था. यहां से जडेजा ने मानव सुथार के साथ मिलकर पारी को संभाला. 7 चौके की मदद से 117 गेंदों पर 63 रन बनाने के बाद जडेजा रिटायर्ड हर्ट हुए, जिससे दूसरे बल्लेबाजों को भी अभ्यास का मौका मिला.

भारत की बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण देवदत्त पडिक्कल रहे. उन्होंने शतक लगाकर गॉल टेस्ट मैच में नंबर-3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की. पडिक्कल के शतक और निचले क्रम से मिले योगदान के दम पर भारतीय टीम ने दूसरे दिन 6 विकेट पर 357 रन बनाए.

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