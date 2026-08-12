PM मोदी-प्रियंका गांधी के बीच हो रही थी बात, खड़गे बोले- भाई साहब, आप बदल गए! Video

एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के रिसेस्पशन में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं. नई दिल्ली में हुए इस भव्य स्वागत समारोह में पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद रहे. इस वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार के सदस्यों के सथ नज़र आए. इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कुछ समय के लिए पीछे छूट गई.

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लेकिन इसी समय एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम मोदी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हल्के-फुल्के अंदाज में बात करते दिख रहे हैं. ये वीडियो कुछ महीने पुराना है.

इस वीडियो में नेताओं के बीच यह अनौपचारिक बातचीत तब शुरू हुई जब पीएम मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा आमने सामने आ गए. बगल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे. इस दौरान पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा कि वह कैसी हैं.

क्लिप में पीएम मोदी को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "प्रियंका जी कैसी हैं आप?". इस दौरान प्रियंका गांधी का जवाब आता है, "मैं ठीक हूं सर! आप कैसे हैं?" हालांकि प्रियंका वीडियो में दिखाई नहीं देती है.

इस पर प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं वैसा ही हूं." पीएम मोदी के इस जवाब पर पास खड़े कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे पर मुस्कान दिखती है.

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खड़गे को पीएम मोदी से यह कहते हुए सुना गया, "भाई साहब, आप थोड़े बदल गए हैं."

इसके बाद पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा, "अच्छा"

Modiji interacting with Priyanka G & Kharge ji while RaGa stands there like a lost child! pic.twitter.com/q3JO9uSPkm — 🦋Anjna🦋 (@SaffronQueen_) August 12, 2026

इसके बाद इन नेताओं के बीच कहकहे लगने लगे. हालांकि खड़गे ने अपनी बात का मतलब समझाया नहीं. इसी दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए दिखे. फिर पीएम मोदी आगे बढ़ गए. इस दौरान वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे.

सोशल मीडिया में इसे कई लोग सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन का वीडियो बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पुराना वीडियो कह रहे हैं.

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