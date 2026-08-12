scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bhutte ke baal Uses at Home: कूड़ा समझकर न फेंके भुट्टे के बाल, घर पर ऐसे बनाएं स्पेशल ड्रिंक, मिलेंगे गजब के फायदे

बारिश के मौसम में भुट्टे छीलकर लोग उनके बालों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. जबकि वो बेहद फायदेमंद होते हैं और उनसे आप घर पर सेहतमंद कॉर्न सिल्क टी बना सकते हैं. यह प्राकृतिक हर्बल ड्रिंक किडनी को डिटॉक्स करने, यूटीआई संक्रमण से बचाने, ब्लड शुगर नियंत्रित करने और शरीर की सूजन कम करने में बेहद मददगार मानी जाती है.

Advertisement
X
भुट्टे के बाल की चाय बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
भुट्टे के बाल की चाय बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Bhutte ke baal Uses at Home: रिमझिम बारिश की बूंदें, हल्की ठंडी हवा और हाथ में गरमा-गरम भुट्टा तो मजा दोगुना हो जाता है. मॉनसून में भुट्टा खाने का अपना अलग अहसास होता है, जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है. लेकिन जब हम घर पर भुट्टा लाते हैं, तो उसके छिलके और ऊपर चिपके सुनहरे-भूरे बालों को कचरा समझकर तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं.

मगर क्या आप जानते हैं कि जिसे आप बेकार समझकर फेंक रहे हैं, वही कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल सेहत का असली खजाना हैं? पारंपरिक आयुर्वेद, चाइनीज मेडिसिन और मॉर्डन साइंस तीनों ही इसके गुणों की बात करते हैं. आइए जानते हैं कॉर्न सिल्क पर हुए वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडी और इससे हर्बल टी बनाने का आसान तरीका.

क्या कहती है वैज्ञानिक रिसर्च?

सम्बंधित ख़बरें

Moong Dal Laddoo
ना खोया, ना चीनी! बिना दाल भिगोए झटपट बनाएं मूंगदाल के सॉफ्ट लड्डू
How to get glowing skin
चावल में 2 चीजें मिलाकर चेहरे पर लगाएं, मिलेगा गुलाबी निखार
How to reuse spoiled milk
भगौने में रखा ढेर सारा दूध फट गया? फेंके नहीं, ऐसे करें इस्तेमाल
How To Hide Damaged Wall Without Paint (Photo: ITG)
दीवार से गिर रही पपड़ी? पेंट की जगह आजमाएं ये 10 स्टाइलिश तरीके
mathura pede
न खोया, न मेवा, घर में 15 मिनट में बनाएं मथुरा के स्वादिष्ट पेड़े

प्राकृतिक डिटॉक्स और किडनी हेल्थ

वेबएमडी और हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, साइंटिफिक स्टडी ने साबित किया है कि कॉर्न सिल्क में माइल्ड डाययूरेटिक गुण पाए जाते हैं. यह शरीर में यूरिन के बहाव को बढ़ाता है, जिससे किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और सूजन से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

ब्लड शुगर नियंत्रण

रिसर्चगेट और पीएमसी में पब्लिश स्टडीज के मुताबिक, कॉर्न सिल्क में प्रचुर मात्रा में फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं. पशुओं और लैब ट्रायल्स में पाया गया कि ये पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को उत्तेजित करके इंसुलिन के निकालने को बढ़ाते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करते हैं.

Advertisement

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल

सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस (2019) के अनुसार, कॉर्न सिल्क शरीर से अतिरिक्त सोडियम और लिक्विड को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर के लेवल को बैलेंस रखने में मददगार हो सकता है.  

घर पर कैसे बनाएं ये ड्रिंक?

घर पर भुट्टे के बाल की स्पेशल ड्रिंक बनाना काफी आसान है, इसके लिए आपको सिर्फ पानी, शहद, नींबू की जरूरत होती है. 

भुट्टे के बाल की हर्बल टी के लिए सामग्री

  • भुट्टे के बाल: 1 कप (या 2 बड़े चम्मच सूखे हुए)
  • पानी: 2 से 3 कप
  • नींबू का रस: 1 चम्मच
  • शहद: 1 चम्मच (स्वादानुसार)

बनाने की आसान विधि:

  1. सबसे पहले भुट्टे के बालों को अच्छे से साफ पानी से 2 से 3 बार धो लें ताकि धूल-मिट्टी पूरी तरह निकल जाए.
  2. फिर एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें ये बाल डाल दें. धीमी आंच पर पानी को तब तक उबलने दें.
  3. जब तक कि पानी आधा न रह जाए और जब इसका रंग हल्का सुनहरा-भूरा न हो जाए. तब आप गैस बंद करें.
  4. पानी को एक साफ ग्लास में छान लें और इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर गुनगुना पिएं.

(नोट: यदि आप पहले से डायबिटीज या हाई बीपी की दवाएं ले रहे हैं, तो इसके अत्यधिक सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें).

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन |
    'दम घुट रहा था, कपड़े पसीने में भीग गए...' स्पाइस जेट फ्लाइट में बेहाल हुए यात्री, कहा- AC बंद था |
    चलती बस में अचानक लगी आग, 35 यात्री अंदर थे... ड्राइवर ने फुर्ती से रोकी और सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारा |
    ‘अनाथ-विधवा सेस’ पर सुक्खू का बचाव, बोले- पड़ोसी राज्यों से सस्ता है पेट्रोल-डीजल |
    सुशांत की मौत के बाद दुश्मन बना जमाना, नहीं टूटीं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- जेल के लोग अच्छे हैं |
    Bhutte ke baal Uses at Home: कूड़ा समझकर न फेंके भुट्टे के बाल, घर पर ऐसे बनाएं स्पेशल ड्रिंक, मिलेंगे गजब के फायदे |
    India's First Bullet Train: अगले साल 15 अगस्त से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जोरों पर काम... रेल मंत्री ने दिखाई झलक |
    संसद में गतिरोध पर अमित शाह VS राहुल गांधी, किसने क्या बोला? |
    जेल में इमरान खान की हुई मौत? पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मची सनसनी |
    डूबा शहर, तबाह इमारतें और पानी में EV... ये चीन में डॉल्फिन से हुई बर्बादी की तस्वीर है!
    Advertisement