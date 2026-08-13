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जब सूरज को चांद ने ढका, ठीक उसी पल स्केटबोर्डर ने मारी जबरदस्त छलांग, Video Viral

स्पेन में कल हुए दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला. स्पेन के ओलंपिक स्केटबोर्डर डैनी लियोन ने चांद के सूरज को पूरी तरह ढकने के ठीक उसी पल शानदार स्टंट किया.

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इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया (Photo:Insta/@danny_leon)
इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया (Photo:Insta/@danny_leon)

12 अगस्त 2026 को यूरोप के कई हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया. चांद की छाया ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल के एक हिस्से, अटलांटिक महासागर और उत्तरी रूस तक पहुंची. यह नजारा अपने आप में खास था, लेकिन स्पेन के ओलंपिक स्केटबोर्डर डैनी लियोन ने इसे अपनी एक शानदार ट्रिक से और यादगार बना दिया.

डैनी लियोन ने चांद के सूरज के सामने आने के ठीक समय अपनी स्केटबोर्ड ट्रिक की. उनकी छलांग और ग्रहण का समय इतना सही था कि कैमरे में वह ग्रहण लगे सूरज के सामने हवा में उड़ते दिखे. इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

लियोन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे अपनी जिंदगी की सबसे खास ट्रिक बताया. उन्होंने इसके साथ 'Eclipse Mode' लिखा. वीडियो देखने वाले लोग इसकी टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: 2017 का सूर्यग्रहण... जब जिराफ भागने लगे, गोरिल्ला सो गए! कुछ ऐसे थे हालात

स्पेन में कैसा था सूर्य ग्रहण का नजारा?

स्पेन में पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्यास्त से कुछ समय पहले दिखाई दिया. लियोन शहर में आंशिक ग्रहण शाम 7:32 बजे शुरू हुआ. पूर्ण ग्रहण करीब 8:28 बजे शुरू हुआ और करीब 8:30 बजे खत्म हो गया. यानी करीब दो मिनट तक वहां सूरज पूरी तरह चांद के पीछे छिपा रहा.

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इस दौरान आसमान का नजारा भी बदल गया. रोशनी कम हो गई और कई जगहों पर लोगों ने इस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद किया. बड़ी संख्या में लोग खुले इलाकों में यह नजारा देखने पहुंचे.

देखें ये वीडियो

कौन हैं डैनी लियोन?

डैनी लियोन का पूरा नाम डैनियल लियोन वयारिनो है. उनका जन्म 1 दिसंबर 1994 को स्पेन के मोस्तोलेस शहर में हुआ था. उन्होंने कई बड़े स्केटबोर्डिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है. इनमें वर्ल्ड स्केटबोर्डिंग चैंपियनशिप, ड्यू टूर और एक्स गेम्स शामिल हैं.

वह 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी नजर आए थे. मेन्स पार्क इवेंट में उन्होंने नौवां स्थान हासिल किया था. स्केटबोर्डिंग के अलावा उन्हें सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग और फोटोग्राफी का भी शौक है.

सूर्य ग्रहण में अचानक अंधेरा क्यों हो जाता है?

सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है. पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है, जब चांद कुछ देर के लिए सूरज को पूरी तरह ढक लेता है. चांद की छाया पृथ्वी के जिस छोटे हिस्से पर पड़ती है, वहां से पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है.

पूर्ण ग्रहण के दौरान दिन में अचानक अंधेरा छा सकता है. इस दौरान सूरज का बाहरी हिस्सा, जिसे कोरोना कहते हैं, भी दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को दुनिया की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है.

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डैनी लियोन का वीडियो इतना खास क्यों है?

सूर्य ग्रहण को दुनिया भर के लोगों ने कैमरे में कैद किया, लेकिन डैनी लियोन का वीडियो सबसे अलग नजर आया. इसमें एक तरफ आसमान में चांद सूरज को ढक रहा था और दूसरी तरफ उसी पल स्केटबोर्डर हवा में छलांग लगा रहा था.

इस शॉट की खासियत इसकी टाइमिंग है. ग्रहण का समय पहले से पता था, लेकिन उसी पल अपनी छलांग, कैमरे का एंगल और सूरज की सही जगह को एक फ्रेम में लाना आसान नहीं था. इसी वजह से वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे लियोन सूरज के सामने हवा में रुक गए हों.

एक तरफ दुर्लभ सूर्य ग्रहण और दूसरी तरफ स्केटबोर्ड का शानदार स्टंट. डैनी लियोन ने इन दोनों को एक ही फ्रेम में कैद कर ऐसा वीडियो बना दिया, जिसे लोग अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं.

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