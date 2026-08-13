सुखबीर बादल आखिर क्यों गए थे नादेंड़? हमले के बाद CM फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ. नांदेड़ स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे के बाहर उनके उपर कृपण से हमला किया. यह घटना तब हुई जब वे अपने परिवार के साथ तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में माथा टेकने और दर्शन करने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान निहंग हमलावर ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ और कंधे पर चोटें आईं.

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मौके पर मौजूद जेड-प्लस सुरक्षा घेरे के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए हमलावर को दबोच लिया. उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल कर्डिले ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल पर्सनल विज़िट पर थे. उन्हें तय समय के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी दी गई थी. अचानक गुरुद्वारा परिसर में एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया. उन्हें हल्की चोटें आईं. उन्हें बचाने आए पुलिस इंस्पेक्टर को भी इस घटना में हल्की चोटें आईं. बादल का यशोसाई हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. हमलावर को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

हमले के बाद CM फडणवीस ने दिए जांच के आदेश

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हुए हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से इस घटना की पूरी जानकारी ली है. हमले के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए त्वरित और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं.

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फिलहाल सुखबीर सिंह बादल की सेहत बिल्कुल स्थिर और खतरे से बाहर है. पुलिस गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.

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नांदेड़ गुरुद्वार एक्ट मामले में महाराष्ट्र सीएम से मिलना चाहते थे सुखबीर

पूर्व पंजाब डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल आधिकारिक तौर पर पर्सनल विजिट के नांदेड़ साहेब गुरुद्वारे गए थे. हालांकि इससे पहले वे तख्त श्री हज़ूर साहिब मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े नए प्रस्तावित कानून को लेकर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते थे.

दरअसल, शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कुछ दिनों पहले ही तख्त श्री हज़ूर साहिब मैनेजमेंट बोर्ड से जुड़े नए प्रस्तावित कानून को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की थी.

SAD President Sukhbir Singh Badal spoke with Maharashtra CM Devendra Fadnavis over the proposed law concerning the Takht Sri Hazur Sahib Management Board. Badal seeks time from Fadnavis to brief him about the Sikh sentiments. Badal also Maharashtra govt shouldn't take any… pic.twitter.com/Ry1Lcgse7l — Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) June 27, 2026

उन्होंने ने इस संबंध में सीएम फडणवीस से मुलाकात के लिए समय मांगा था, ताकि वे इस प्रस्ताव पर सिखों की भावनाओं और इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में महाराष्ट्र सरकार से बता सकें. बादल ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की थी कि वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC), प्रमुख सिख संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह किए बिना कोई भी एकतरफा फैसला न ले.

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उन्होंने जोर देकर कहा कि तख्त साहिब की परंपराओं और प्रबंधन से जुड़े मामलों में सिख संस्थाओं को भरोसे में लेना बेहद जरूरी है. हालांकि उनकी इस मुलाकात से पहले ही देशभर में भारी सिख विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस विधेयक को होल्ड पर रख दिया. महाराष्ट्र विधानसभा में यह पूरी तरह पास नहीं हुआ.

गौरतलब है, 22 जून 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने तख्त सचखंड श्री हज़ूर साहिब के 70 साल पुराने कानून को बदलने का फैसला किया था. सरकार ने पुराने कानून को पूरी तरह खत्म कर 'तख्त सचखंड श्री हज़ूर अचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम'लाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी.

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हालांकि देशभर में इस मुद्दे पर भारी सिख विरोध हुआ. SGPC और तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकों ने इसे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी माना और इसका कड़ा विरोध किया. सिखों की नाराजगी और देशभर में आपत्तियों के बाद सरकार ने फिलहाल इस प्रस्तावित कानून को रोक दिया है.

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