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How to Keep Sugar Dry: नमी और सीलन से डिब्बे में जम गई है चीनी, डाल दें ये एक चीज, महीने तक रहेगी सूखी और फ्रेश

How to Keep sugar Fresh: बारिश के मौसम में अक्सर किचन में रखी चीनी गीली, चिपचिपी और कई बार डेले जैसी सख्त हो जाती है जिसके बाद लोगों को उसे फेंकना पड़ता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने डिब्बे में रखी चीनी को फ्रेश रख सकते हैं.

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चीनी रहेगी एक दम फ्रेश (Photo: ITG)
चीनी रहेगी एक दम फ्रेश (Photo: ITG)

How to Keep sugar Fresh: बारिश और नमी के मौसम में रसोई में रखे सूखे मसालों और सामग्री को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. खासकर चीनी एक ऐसी चीज है जो हवा में मौजूद नमी को बहुत तेजी से सोखती है जिससे वो डिब्बे में ही आपस में चिपककर सख्त डली या पत्थर जैसी बन जाती है. सीलन भरी चीनी का इस्तेमाल करना न केवल परेशानी भरा होता है, बल्कि उसमें कीड़े या चींटियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

अगर आप भी डिब्बे में जमी हुई या गीली चीनी से परेशान हैं तो आपको इसे फेंकने या घंटों धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है. रसोई में मौजूद कुछ मामूली चीजों की मदद से आप चीनी को महीनों तक एकदम सूखी, भुरभुरी और फ्रेश रख सकते हैं.

कच्चे चावल की पोटली:

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कच्चे चावल नमी को सोखने में सबसे कारगर होते हैं. एक छोटे सूती कपड़े में 1 चम्मच कच्चे चावल बांधकर चीनी के डिब्बे के सबसे नीचे या ऊपर रख दें. चावल डिब्बे की सारी नमी सोख लेगा और चीनी बिल्कुल सूखी रहेगी.

लौंग का कमाल:

चीनी के डिब्बे में 4-5 साबुत लौंग डाल दें. लौंग न सिर्फ हवा की नमी को चीनी तक पहुंचने से रोकती है, बल्कि इसकी तेज महक से चीनी में चींटियां भी नहीं आतीं.

सूखा ब्रेड का टुकड़ा:

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अगर चीनी बहुत ज्यादा गीली हो गई है या गांठें बन गई हैं तो डिब्बे में एक सूखी ब्रेड की स्लाइस रख दें और ढक्कन बंद कर दें. 5-6 घंटे में ब्रेड चीनी की पूरी नमी सोख लेगी और चीनी फिर से खिली-खिली हो जाएगी.

ब्लॉटिंग पेपर या टिशू पेपर:

चीनी को डिब्बे में भरने से पहले डिब्बे की तली में एक टिशू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर बिछा दें. यह नीचे से आने वाली सीलन को चीनी तक पहुंचने नहीं देता.

कांच का एयरटाइट जार:

प्लास्टिक के साधारण डिब्बों की जगह चीनी को हमेशा कांच या भारी एयरटाइट जार में रखें. गीले चम्मच का इस्तेमाल कभी न करें और इस्तेमाल के तुरंत बाद ढक्कन कसकर बंद कर दें.

किशमिश या राजमा का इस्तेमाल:

डिब्बे में 5-6 सूखे राजमा के दाने या किशमिश डाल देने से भी चीनी के अंदर नमी जमा नहीं होती.

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