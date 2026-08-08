Dark Circles Home Remedy: महंगी अंडर-आई क्रीम छोड़ें, आलू से हटाएं डार्क सर्कल्स! ऐसे करें इस्तेमाल

Dark Circles Home Remedy: आजकल लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन अगर उनके आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएं तो सब बेकार हो जाता है. आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स चेहरे की पूरी रौनक बिगाड़ सकते हैं. खासकर जब नींद पूरी न हो, लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़े या थकान ज्यादा हो, तो आंखों के नीचे का हिस्सा और भी डार्क नजर आने लगता है. इन्हें कम करने के लिए लोग महंगी अंडर-आई क्रीम, सीरम और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इसके बाद भी कई बार उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. अगर आप भी महंगी क्रीम खरीदकर थक चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है.



आज हम आपको आंखों के नीचे होने वाले डार्क सर्कल्स को ठीक करने का एक घरेलू उपाय बताने वाले हैं. क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा आलू इस समस्या में मददगार साबित हो सकता है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि आलू में कुछ ऐसे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो स्किन की देखभाल में मदद कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि आलू कैसे डार्क सर्कल्स को हल्का करने में मददगार हो सकता है.



आखिर आंखों के नीचे क्यों हो जाते हैं डार्क सर्कल्स?

बहुत से लोग सोचते हैं कि डार्क सर्कल्स होने के पीछे सिर्फ नींद का पूरा ना होना होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आंखों के नीचे की स्किन काफी पतली होती है, इसलिए वहां की ब्लड वेसल्स आसानी से दिखाई दे सकती हैं और ये हिस्सा डार्क नजर आने लगता है. इसके साथ ही कुछ जेनेटिक कारण, उम्र बढ़ना, एलर्जी, थकान, आंखों को बार-बार रगड़ना और धूप के ज्यादा कॉनटैक्ट में रहना भी डार्क सर्कल्स को बढ़ा सकता है. इसलिए हर व्यक्ति में इसके कारण अलग हो सकते हैं.

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आलू में ऐसा क्या है जो स्किन के लिए फायदेमंद हो सकता है?

आलू में विटामिन सी, विटामिन के और नियासिन जैसे कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. विटामिन सी स्किन में कोलेजन बनाने की प्रोसेस में भूमिका निभाता है, जबकि आलू में मौजूद बाकी कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट स्किन की देखभाल में मदद कर सकते हैं.

आलू ठंडक देता है, जो आंखों के आसपास थोड़ी देर के लिए सूजन और थकान के कारण होने वाली सूजन को कम करने में भी मदद कर सकती है. हालांकि, इसके असर को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद रखना सही नहीं है और गहरे या लंबे समय से मौजूद डार्क सर्कल्स के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी हो सकती है.

डार्क सर्कल्स पर ऐसे इस्तेमाल करें आलू



1. आलू के ठंडे स्लाइस रखें: एक कच्चे आलू को अच्छी तरह धोकर पतले-पतले स्लाइस काट लें. इन्हें कुछ देर फ्रिज में ठंडा कर लें. अब आंखें बंद करके इन स्लाइस को आंखों के नीचे या बंद पलकों पर करीब 10 से 15 मिनट के लिए रखें. ठंडे आलू की स्लाइस आंखों के आसपास की थकी हुई त्वचा को ठंडक देने में मदद कर सकती हैं.

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2. आलू का रस और कॉटन पैड: कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें. अब कॉटन पैड को इस रस में हल्का भिगोकर आंखों के नीचे रखें. इसे करीब 10 मिनट तक लगाने के बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. आंखों के बिल्कुल अंदर या पलकों के किनारे आलू का रस न लगाएं.

3. आलू का पेस्ट भी कर सकते हैं ट्राई: अगर आप चाहें तो उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश करके उसमें थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं. इसे आंखों के नीचे की स्किन पर बहुत हल्की लेयर में लगाएं और करीब 10 से 15 मिनट बाद धो लें. ये लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये मिश्रण आंखों के अंदर न जाए और जलन महसूस होने पर तुरंत साफ पानी से धो लें.

सिर्फ आलू लगाने से नहीं जाएंगे डार्क सर्कल्स

अगर डार्क सर्कल्स काफी लंबे समय से बने हुए हैं, तो सिर्फ किसी घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहना सही नहीं है. रोजाना पर्याप्त नींद लेना, पानी पीना, बैलेंस्ड डाइट लेना और धूप से स्किन को बचाना भी जरूरी है. बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें.

किसी भी घरेलू नुस्खे को करने से पहले पैच टेस्ट कर लेना बहुत जरूरी होता है. दरअसल, हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है. ऐसे में किसी भी तरह की एलर्जी और परेशानी से बचने के लिए पैच टेस्ट कर लें.

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