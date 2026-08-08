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'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... अब कॉलेज के ओरिएंटेशन तक पहुंचा रवि किशन का ट्रेंड, Video वायरल

पुणे के MIT ADT यूनिवर्सिटी के एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में रवि किशन का वायरल पॉडकास्ट क्लिप चलाया गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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रवि किशन का यह वायरल डायलॉग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा (Photo: Insta/@postedbydheer)
रवि किशन का यह वायरल डायलॉग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा (Photo: Insta/@postedbydheer)

अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा भी वक्त बिताते हैं, तो अभिनेता और सांसद रवि किशन का वायरल डायलॉग 'मनी फॉलोज माई ब्रदर' आपकी नजरों से जरूर गुजरा होगा. पिछले कुछ समय से यह एक लाइन सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स और शॉर्ट वीडियो की जान बनी हुई है. अब यह ट्रेंड सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉलेज कैंपस तक भी पहुंच गया है.

पुणे के एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ऑडिटोरियम छात्रों से भरा हुआ दिखाई देता है. कार्यक्रम के दौरान अचानक पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर रवि किशन का वही चर्चित क्लिप चलाया जाता है, जिसमें वह कहते हैं कि मनी फॉलोज़ माई ब्रदर. जैसे ही यह डायलॉग सुनाई देता है, छात्रों का ध्यान स्क्रीन की ओर चला जाता है.

राज शमानी के पॉडकास्ट से वायरल हुआ डायलॉग

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यह क्लिप रवि किशन और राज शमानी के पॉडकास्ट का हिस्सा है. बातचीत के दौरान राज शमानी रवि किशन से पूछते हैं कि पहचान या पैसा? इस पर रवि किशन बिना देर किए 'पहचान' चुनते हैं और अपनी खास शैली में कहते हैं, 'मनी फॉलोज माई ब्रदर.' यही लाइन अब सोशल मीडिया पर हजारों मीम्स और रील्स का हिस्सा बन चुकी है.

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यह भी पढ़ें: Meme का सिस्टम हिला डाला... कैसे नए मीम किंग बने रवि किशन!

कॉलेज के ओरिएंटेशन में भी गूंजा डायलॉग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लिप खत्म होने के बाद मंच पर मौजूद वक्ता कहते हैं कि दैट्स माई पीस ऑफ टाइम. थैंक यू.यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर धीर (@postedbydheer) ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा कि ट्रेंड कॉलेज तक पहुंच गया. वहीं वीडियो पर टेक्स्ट था कि ईवन माई कॉलेज इज रवि किशन-हॉलिक.

देखें वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि तरीका है जूनियर्स को मोटिवेट करने का. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि जब ओरिएंटेशन में भी यही वीडियो चलने लगे, तब समझो ट्रेंड हर जगह पहुंच चुका है.एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं इस इवेंट में मौजूद था.

रवि किशन का यह वायरल डायलॉग अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कॉलेज कार्यक्रमों में भी सुनाई देने लगा है. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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