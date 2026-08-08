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राशिद खान ने रच दिया नया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर, आयरिश टीम हुई पस्त

वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत से ज्यादा चर्चा राशिद खान के खास रिकॉर्ड की हो रही है. राशिद ने वनडे इंटनरेशनल में ऐसा कारनामा किया है, जो इससे पहले कोई स्पिन गेंदबाज नहीं कर पाया था.

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अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया. (Photo: PTI)
अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया. (Photo: PTI)

अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने ओडीआई क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. आयरलैंड के खिलाफ पांच मैचों की ओडीआई सीरीज के दूसरे मुकाबले में राशिद ने 34 रन देकर 6 विकेट चटकाए. 27 वर्षीय राशिद की घातक गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान ने नॉर्दर्न आयरलैंड के ब्रेडी क्रिकेट क्लब में आयोजित मैच में आयरलैंड को 92 रनों से हराया. अफगानिस्तान के 299 रनों के जवाब में आयरलैंड की पारी 207 रनों पर सिमट गई.

राशिद खान वनडे इंटरनेशनल में तीन बार एक पारी में छह या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर हैं. राशिद की उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा ओडीआई के दूसरे सफल स्पिनरों के रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है. वानिंदु हसारंगा, इमरान ताहिर, शाहिद आफरीदी, अकिला धनंजय, संदीप लामिछाने और अजंता मेंडिस ने अपने वनडे करियर में दो-दो बार छह विकेट हॉल हासिल किए हैं. राशिद अब तीन बार यह कारनामा करने वाले इकलौते स्पिनर हैं. उन्होंने सिर्फ 121 ओडीआई मैचों में यह मुकाम हासिल किया है.

300 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड ने शुरुआती ओवरों में मुकाबले में बने रहने की कोशिश की. राशिद खान को गेंद मिली तो उन्होंने जल्द ही मैच की दिशा बदल दी. 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एंड्रयू बालबर्नी (36) को आउट किया. इसके बाद हैरी टेक्टर (5 रन), बेंजामिन कैलिट्ज (27 रन), कर्टिस कैम्फर (23 रन), जय मूंदरा (3 रन) और बायरन मैकडोनो (0 रन) भी उनकी फिरकी से नहीं बच सके. राशिद के लगातार झटकों से आयरलैंड की रनचेज पटरी से उतर गई और पूरी आयरिश टीम 33.2 ओवरं में पवेलियन लौट गई.

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जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था डेब्यू
राशिद खान ने 15 अक्टूबर 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. इसके करीब डेढ़ साल बाद उन्होंने पहली बार किसी ओडीआई मैच में छह विकेट लिए. मार्च 2017 में ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 6/43 के आंकड़े दर्ज किए थे. उसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का सबसे खतरनाक स्पेल फेंका. ग्रॉस आइलेट में राशिद ने महज 18 रन देकर सात विकेट झटककर कैरेबियाई टीम को तहस-नहस कर दिया था.

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एक ही टीम के खिलाफ एक से ज्यादा बार छह विकेट हॉल लेने के मामले में भी राशिद खान ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस की बराबरी की. वकार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो बार पारी में छह विकेट लिए थे, जबकि राशिद ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरी बार यह कारनामा किया है. हालांकि वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक छह विकेट हॉल का ओवरऑल रिकॉर्ड अब भी वकार के नाम है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने वनडे इंटरनेशनल में पांच बार पारी में छह या उससे ज्यादा विकेट लिए थे.

अफगानिस्तान ने निर्धारित 47 ओवरों में आठ विकेट पर 299 रन बनाए थे. आयरलैंड के सामने जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य था, लेकिन राशिद की गेंदबाजी ने उसके बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारी बनाने का मौका नहीं दिया. अजमतुल्लाह उमरजई ने दो विकेट लिए, जबकि फजलहक फारूकी को एक सफलता मिली. नतीजा यह रहा कि मेजबान टीम 207 रनों तक ही पहुंच सकी. पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला 10 अगस्त को बेलफास्ट में खेला जाएगा.

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