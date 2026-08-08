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Tawa Bread Roll Recipe: बिना डीप फ्राई किए तवे पर ऐसे बनाएं क्रिस्पी ब्रेड रोल, मिलेगा लाजवाब स्वाद

Tawa Bread Roll Recipe: तवा ब्रेड रोल एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक है, जिसे कम तेल में तवे पर बनाया जा सकता है. इसमें मसालेदार आलू और सब्जियों की स्टफिंग होती है जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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तवे पर क्रिस्पी ब्रेड रोल कैसे बनाएं? (Photo-ITG)
तवे पर क्रिस्पी ब्रेड रोल कैसे बनाएं? (Photo-ITG)

Tawa Bread Roll Recipe: अगर शाम की चाय के साथ कुछ टेस्टी और हल्का खाना चाहते हैं तो तवा ब्रेड रोल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आमतौर पर ब्रेड रोल को डीप फ्राई किया जाता है लेकिन अगर आप कम तेल वाला हेल्दी स्नैक बनाना चाहते हैं तो इसे तवे पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. बाहर से हल्के कुरकुरे और अंदर से मसालेदार आलू और सब्जियों की स्टफिंग वाले ये ब्रेड रोल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे. आइए जानते हैं कम तेल में टेस्टी ब्रेड रोल कैसे बना सकते हैं.

तवा ब्रेड रोल बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

5 ब्रेड स्लाइस
1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर
1 कप उबले और मैश किए हुए आलू
1/2 कप बारीक कटा प्याज
1/2 कप बारीक कटी गाजर
1/2 कप बारीक कटी बीन्स
1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर
स्वादानुसार नमक
तवे पर सेंकने के लिए थोड़ा-सा तेल

तवा ब्रेड रोल बनाते कैसे हैं?

  1. तवा ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस के किनारे काट दें और बेलन की मदद से उन्हें हल्का पतला बेल लें.
  2. अब एक बाउल में उबले और मैश किए हुए आलू डालें. इसमें बारीक कटा प्याज, गाजर, बीन्स, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. इसके बाद तैयार स्टफिंग को ब्रेड के बीच में रखें और ब्रेड को रोल का आकार दें. कॉर्नफ्लोर में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें और इसकी मदद से ब्रेड के किनारों को अच्छी तरह सील कर दें, ताकि स्टफिंग बाहर न निकले.
  4. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा तेल लगाएं. तैयार ब्रेड रोल को तवे पर रखें और मीडियम गैस पर सभी तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें.
  5. जब ब्रेड रोल अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें प्लेट में निकालें और हरी चटनी, टोमैटो सॉस या अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

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  • ब्रेड स्लाइस ताजी हों, ताकि रोल बनाते समय वे आसानी से मुड़ें और टूटे नहीं.
  • स्टफिंग पूरी तरह ठंडी होने के बाद ही ब्रेड में भरें, इससे ब्रेड गीली नहीं होगी.
  • कॉर्नफ्लोर का घोल थोड़ा गाढ़ा रखें, ताकि ब्रेड के किनारे अच्छी तरह चिपक जाएं और स्टफिंग बाहर न निकले.
  • तवा पहले से अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर गैस को मीडियम रखें ताकि ब्रेड रोल बाहर से कुरकुरे और अंदर से अच्छी तरह गर्म हो जाएं.
  • ब्रेड रोल को बार-बार पलटने से बचें. सभी तरफ से सुनहरा होने तक ही सेंकें.
---- समाप्त ----
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