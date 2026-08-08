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UP चुनाव की तैयारियां तेज! BJP ने नए जिला प्रभारियों का किया ऐलान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं. चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. प्रदेश में नए जिला प्रभारियों का ऐलान किया गया है.

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उत्तर प्रदेश में नए जिला प्रभारी घोषित
उत्तर प्रदेश में नए जिला प्रभारी घोषित

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवायद तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही चुनावी रण में उतर चुकी है और अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुटी है. भाजपा ने चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय और मोर्चों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठनात्मक बदलाव कर रही है. भाजपा ने नई जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया है. प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी को युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है. वहीं प्रदेश महामंत्री गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. रामप्रताप सिंह बने पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, साथ ही शंकर लाल लोधी को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र प्रभारी बनाया गया है. 

दिलीप पटेल को अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. वहीं रमेश सिंह को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है. अभिजात मिक्षा को गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है. इन सभी पर प्रदेश चुनाव चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. 

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यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 'ब्राह्मण' दांव, सपा-भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग!

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है. उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच ब्राह्मण वोट को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

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हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि PDA में पंडित भी शामिल हैं. उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अब ब्राह्मण समाज का हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं.

वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह चुनावी मैदान में उतर गई है. सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने कार्यक्रमों में ब्राह्मण वोटबैंक को साधने की कोशिश में लग गए हैं. वहीं, भाजपा भी चुनाव के मद्देनजर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है. 
 

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