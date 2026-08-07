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खेसारी लाल की Ex गर्लफ्रेंड पर लट्टू हुए तेज प्रताप यादव, कैमरे पर किया फ्लर्ट! शरमाई एक्ट्रेस

भोजपुरी बवाल शो में तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी के बीच फ्लर्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने दर्शकों का ध्यान खींचा. फैन्स ने तेज प्रताप के इस अंदाज को खूब सराहा. फैन्स ने कयास लगाए कि क्या वो सच में काजल को पसंद करते हैं या ये सब शो के लिए मस्ती है.

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डिनर डेट पर तेज प्रताप (Photo: Screengrab)
डिनर डेट पर तेज प्रताप (Photo: Screengrab)

भोजपुरी बवाल शो ने शुरू होते ही बवाल मचा दिया है. सोशल मीडिया पर शो के क्लिप छाए हुए हैं. भोजपुरी बवाल, भोजपुरी सितारों से सजा हुआ शो है, जिसमें तेज प्रताप यादव भी कंटेस्टेंट बनकर आए हैं. शो में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ और काजल राघवानी इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरीज शेयर करते दिख रहे हैं. पर तेज प्रताप इन सबसे हटकर कंटेंट दे रहे हैं. वो शो में खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी संग फ्लर्ट करते दिखे. सोशल मीडिया पर उनका और काजल का डिनर डेट वीडियो खूब वायरल हो रहा है. 

काजल पर फिदा तेज प्रताप? 
वायरल वीडियो में काजल राघवानी और तेज प्रताप डिनर डेट एंजॉय करते दिख रहे हैं. काजल, तेज प्रताप से पूछती हैं कि कैसे हैं आप. तेज प्रताप मुंह नीचे करके कहते हैं कि मैं ठीक हूं. आप कैसी हैं. काजल हंसते हुए कहती हैं कि बस बढ़िया. इसके बाद तेज प्रताप चुप होकर बैठ जाते हैं. काजल बात को आगे बढ़ाती हैं और पूछती हैं कि आज मेन्यू में क्या है. तेज प्रताप कहते हैं कि मेन्यू आपके सामने है देखिए. एक चीज ऐड नहीं था. मैंने उसे ऐड कराया है, बिहारी डिश लिट्टी चोखा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लिट्टी चोखा का नाम सुनकर काजल खुश हो जाती हैं. वो तेज प्रताप से कहती हैं कि मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है. तेज प्रताप कहते हैं कि हां पसंद है. इसलिए तो रखवाया है. ये सुनकर काजल शरमा जाती हैं. 

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फैन्स ने किया रिएक्ट 
तेज प्रताप का ये अंदाज देखकर फैन्स सरप्राइज हैं. एक फैन ने लिखा कि तेजू भइया ये क्या बोल गए आप. दूसरे फैन ने लिखा कि तेजू भइया की वीडियो मिस करने वाली नहीं है. कुछ लोगों ने कयास लगाया कि तेज प्रताप काजल से फ्लर्ट कर रहे हैं, जो कि वीडियो में उनके एक्सप्रेशन से साफ दिखा भी. तेज प्रताप ने अपने मजाकिया अंदाज से लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी. 

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अब तेज प्रताप यादव सच में काजल को पसंद करने लगे हैं या फिर ये शो के लिए मस्ती है, ये बात तो उनका दिल ही जानता है. 

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