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यहां कोबरा के पकौड़े बनाकर खा जाते हैं लोग, वायरल हो रहा ये यूनिक बाजार

हमारे यहां चिकन और मटन के शौकीन तो बहुत हैं. लेकिन, एक ऐसा भी देश है जहां लोगों को चिकन और मटन से ज्यादा कोबरा पसंद है. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

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इंडोनेशिया में सड़कों के किनारे सजे रहते हैं कोबरा मीट शॉप (Photo - Instagram/@adnanmusafirofficial)
इंडोनेशिया में सड़कों के किनारे सजे रहते हैं कोबरा मीट शॉप (Photo - Instagram/@adnanmusafirofficial)

चिकन और मटन के पकौड़े, टिक्का, चॉप, कबाब बनते तो बहुत देखे होंगे. भारत के अलावा विदेशों में भी लोग इनके दीवाने हैं. लेकिन इसी धरती पर ऐसी भी जगहें हैं, जहां लोग कोबरा के पकौड़े, टिक्के और समोसे बनाकर खा जाते हैं. एक ऐसा ही यूनिक बाजार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें कोबरा के मांस से बने रेसिपी की दुकानों की झलक दिखाई गई है. वहां के लोग कोबरा से बने टिक्के, पकौड़े और तरह की डिश काफी ज्यादा पसंद करते हैं. 

दरअसल, यहां इंडोनेशिया की बात हो रही है. दिल्ली और नोएडा में जैसे छोले- कुलचे, सोया चॉप, तंदूरी चिकन और चाइनीज फास्ट फूड की दुकानें सकड़ों पर सजी होती है. ठीक इसी तरह  इंडोनेशिया के जकार्ता में कोबरा से बने फूड आयटम के स्टॉल जगह- जगह लगे होते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Muhammad Adnan (@adnanmusafirofficial)

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पाकिस्तान के व्लॉगर ने इंडोनेशिया के ऐसे ही कुछ दुकानों की झलक अपने वीडियो में दिखाई है, जहां कोबरा के मांस से बने डिशेज बिकते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. @adnanmusafirofficial नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें कोबरा मीट शॉप की झलक दिखाई गई है. 

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शख्स दिखाता है कि दुकान में एक महिला एक लंबे विशाल कोबरा को हाथ में पकड़कर उसके मुंह को टेप से चिपका रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि वह दुकानदार को काट न ले. इस तरह टेप चिपका- चिपका कर सांपों को ठेले पर बने एक बाड़ में रख दिया जाता है. 

फिर जब कस्टमर आते हैं तो उनकी डिमांड के हिसाब से कोबरा का मीट बनाकर उन्हें सर्व किया जाता है. जिन सांपों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए. ऐसे विषैले जीव को पकड़कर ये महिलाएं आराम से उसकी डिशेज बनाती हैं और लोगों को बेचती हैं.  

यह भी पढ़ें: रेपिडो बाइक बुक की थी... फिर महिला ने इस वजह से कंपनी पर किया 20 लाख का केस!

कोबरा का मांस बेचने वाली महिला ने बताया कि यहां के लोग इसे काफी पसंद करते हैं और इसकी भारी डिमांड होती है. कोबरा से कई तरह के डिशेज तैयार होते हैं. इसमें सूप से लेकर टिक्का, सोसेज, पकौड़े और समोसे जैसी चीजें शामिल हैं. 

ऐसे दुकानों में सैकड़ों जिंदा कोबरा रखे रहते हैं. सिर्फ इनके मुंह पर टेप चिपका हुआ रहता है. क्योंकि, गलती से भी अगर ये जाले से बाहर निकल भी जाए, तो किसी को काट न सके. ऐसे दुकान चलाने वाले लोग बड़े आराम से कोबरा पकाते हैं और यहां के लोग भी इसे चाव से खाते हैं. 

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