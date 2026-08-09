पहले 258 करोड़ का ऑर्डर, फिर सब कैंसिल... महिला की हरकत से कंपनी को लाखों का नुकसान

जापान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर शायद आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर यकीन करना मुश्किल हो जाए. यहां एक 32 साल की महिला ने किसी ऑनलाइन स्टोर से एक-दो नहीं, बल्कि हजारों बार सामान ऑर्डर किया. खास बात यह थी कि वह सामान खरीदना ही नहीं चाहती थी. वह ऑर्डर करती और फिर उसे कैंसिल कर देती. इन ऑर्डर में मशहूर Anime और Manga सीरीज के सामान शामिल थे. आपको बता दें कि मंगा जापान की मशहूर कॉमिक्स और ग्राफिक किताबें हैं, जिनमें कहानियां तस्वीरों के जरिए बताई जाती हैं.
पुलिस के मुताबिक, महिला ने करीब 4.3 अरब येन यानी लगभग 258 करोड़ रुपये कीमत के सामान के ऑर्डर किए थे. हालांकि, यह रकम उसके द्वारा वास्तव में खर्च की गई रकम नहीं थी. महिला ने इन सामानों को खरीदा ही नहीं. उसने बार-बार ऑर्डर किए और बाद में उन्हें कैंसिल कर दिया. इस वजह से सामान बेचने वाली कंपनी को डिलीवरी और दूसरी प्रक्रियाओं में करीब 7.5 मिलियन येन यानी लगभग 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
2 हजार से ज्यादा ऑर्डर, 238 अकाउंट का इस्तेमाल
जापानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम मायू योशिदा है. वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है. पुलिस का आरोप है कि उसने एनिमी और मंगा से जुड़े सामान खरीदने के लिए 238 अलग-अलग अकाउंट का इस्तेमाल किया. इन सामानों में मशहूर एनिमी और मंगा सीरीज समेत कई लोकप्रिय किरदारों से जुड़ी चीजें शामिल थीं. महिला ने 2 हजार से ज्यादा ऑर्डर किए. कुछ मामलों में उसने पेमेंट की ही नहीं, जिससे तय समय के बाद ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो गया.
इसके अलावा उसने कई बार कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना. जब सामान उसके पते पर पहुंचता तो वह पार्सल लेने से मना कर देती थी. पुलिस के मुताबिक, ऐसे 2,100 से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल किए गए.
कभी फर्जी पता भी दिया
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने कुछ ऑर्डर में गलत या काल्पनिक पते का भी इस्तेमाल किया. ऐसे में कंपनी के लिए सामान की डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता था. बार-बार ऑर्डर करने और फिर उन्हें कैंसल करने से कंपनी को सामान की पैकिंग, डिलीवरी और वापस लाने से जुड़ा खर्च उठाना पड़ा. जापानी पब्लिशिंग कंपनी श्वेसा के मुताबिक, इस पूरे मामले में उसे करीब 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
आखिर ऐसा क्यों करती थी महिला?
पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपने इस अजीब व्यवहार की वजह भी बताई. उसने कहा कि उसे एनिमी पसंद हैं और इनसे जुड़े सामान देखना और ऑर्डर करना उसे अच्छा लगता था. महिला के मुताबिक, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तनाव था. जब कोई पसंदीदा सामान ऑनलाइन उपलब्ध होता था तो उसे खरीदने के लिए ऑर्डर करना उसे अच्छा महसूस कराता था. ऑर्डर करने के बाद उसे संतुष्टि और राहत मिलती थी. उसने कहा कि ऑर्डर करने के बाद उसे संतुष्टि और काफी अच्छा महसूस होता था. हालांकि, उसका कहना था कि उसका कंपनी के खिलाफ कोई निजी गुस्सा या दुश्मनी नहीं थी.
करीब दो साल तक चलता रहा सिलसिला
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने करीब छह साल पहले इस ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीदना शुरू किया था. शुरुआत में वह सामान खरीदती थी और पार्सल को लेती भी थी. लेकिन अक्टूबर 2023 के आसपास उसने बार-बार ऑर्डर करने और फिर उन्हें कैंसल करने का सिलसिला शुरू किया. करीब दो साल तक यह चलता रहा. आखिरकार कंपनी को लगातार हो रहे नुकसान का पता चला और उसने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया. उस पर धोखाधड़ी के जरिए कारोबार में बाधा डालने का शक है. महिला ने पुलिस के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है.