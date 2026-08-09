scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले 258 करोड़ का ऑर्डर, फिर सब कैंसिल... महिला की हरकत से कंपनी को लाखों का नुकसान

जापान में एक महिला ने Anime और Manga से जुड़े सामान के 2 हजार से ज्यादा ऑर्डर किए. इन ऑर्डर की कुल कीमत करीब 258 करोड़ रुपये बताई गई. हैरानी की बात यह है कि महिला ने ज्यादातर ऑर्डर बाद में कैंसिल कर दिए.

Advertisement
X
पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपने इस अजीब व्यवहार की वजह भी बताई. ( Photo: ITG)
पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपने इस अजीब व्यवहार की वजह भी बताई. ( Photo: ITG)

जापान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर शायद आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर यकीन करना मुश्किल हो जाए. यहां एक 32 साल की महिला ने किसी ऑनलाइन स्टोर से एक-दो नहीं, बल्कि हजारों बार सामान ऑर्डर किया. खास बात यह थी कि वह सामान खरीदना ही नहीं चाहती थी. वह ऑर्डर करती और फिर उसे कैंसिल कर देती. इन ऑर्डर में मशहूर Anime और Manga सीरीज के सामान शामिल थे. आपको बता दें कि मंगा जापान की मशहूर कॉमिक्स और ग्राफिक किताबें हैं, जिनमें कहानियां तस्वीरों के जरिए बताई जाती हैं.

पुलिस के मुताबिक, महिला ने करीब 4.3 अरब येन यानी लगभग 258 करोड़ रुपये कीमत के सामान के ऑर्डर किए थे. हालांकि, यह रकम उसके द्वारा वास्तव में खर्च की गई रकम नहीं थी. महिला ने इन सामानों को खरीदा ही नहीं. उसने बार-बार ऑर्डर किए और बाद में उन्हें कैंसिल कर दिया. इस वजह से सामान बेचने वाली कंपनी को डिलीवरी और दूसरी प्रक्रियाओं में करीब 7.5 मिलियन येन यानी लगभग 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

2 हजार से ज्यादा ऑर्डर, 238 अकाउंट का इस्तेमाल
जापानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम मायू योशिदा है. वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है. पुलिस का आरोप है कि उसने एनिमी और मंगा से जुड़े सामान खरीदने के लिए 238 अलग-अलग अकाउंट का इस्तेमाल किया. इन सामानों में मशहूर एनिमी और मंगा सीरीज  समेत कई लोकप्रिय किरदारों से जुड़ी चीजें शामिल थीं. महिला ने 2 हजार से ज्यादा ऑर्डर किए. कुछ मामलों में उसने पेमेंट की ही नहीं, जिससे तय समय के बाद ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

जापान के टोको को बचपन से ही जानवरों से खास लगाव था. ( Photo: ITG)
कुत्ता बनने के लिए करोड़ों का खर्च! जापानी शख्स का Video वायरल
Noida waterlogging, Noida rain, Noida rain viral video
'कार नहीं, नाव चाहिए'... बारिश के बाद नोएडा का Video वायरल
Delhi rain, Delhi rain viral video, Delhi waterlogging
बारिश में सड़क बनी नदी, दिल्ली में शख्स ने निकाल ली नाव, Video
clothes drying hack viral video
कपड़ा सुखाने की निंजा टेक्निक वायरल, लोग बोले - ये आइडिया मस्त है
Ravi Kishan, Money Follows My Brother,
'मनी फॉलोज माई ब्रदर'... कॉलेज में चला रवि किशन का Video
Advertisement

इसके अलावा उसने कई बार कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना. जब सामान उसके पते पर पहुंचता तो वह पार्सल लेने से मना कर देती थी. पुलिस के मुताबिक, ऐसे 2,100 से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल किए गए.

कभी फर्जी पता भी दिया
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने कुछ ऑर्डर में गलत या काल्पनिक पते का भी इस्तेमाल किया. ऐसे में कंपनी के लिए सामान की डिलीवरी करना मुश्किल हो जाता था. बार-बार ऑर्डर करने और फिर उन्हें कैंसल करने से कंपनी को सामान की पैकिंग, डिलीवरी और वापस लाने से जुड़ा खर्च उठाना पड़ा. जापानी पब्लिशिंग कंपनी श्वेसा के मुताबिक, इस पूरे मामले में उसे करीब 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ.

आखिर ऐसा क्यों करती थी महिला?
पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपने इस अजीब व्यवहार की वजह भी बताई. उसने कहा कि उसे एनिमी पसंद हैं और इनसे जुड़े सामान देखना और ऑर्डर करना उसे अच्छा लगता था. महिला के मुताबिक, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तनाव था. जब कोई पसंदीदा सामान ऑनलाइन उपलब्ध होता था तो उसे खरीदने के लिए ऑर्डर करना उसे अच्छा महसूस कराता था. ऑर्डर करने के बाद उसे संतुष्टि और राहत मिलती थी. उसने कहा कि ऑर्डर करने के बाद उसे संतुष्टि और काफी अच्छा महसूस होता था. हालांकि, उसका कहना था कि उसका कंपनी के खिलाफ कोई निजी गुस्सा या दुश्मनी नहीं थी.

Advertisement

करीब दो साल तक चलता रहा सिलसिला
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने करीब छह साल पहले इस ऑनलाइन स्टोर से सामान खरीदना शुरू किया था. शुरुआत में वह सामान खरीदती थी और पार्सल को लेती भी थी. लेकिन अक्टूबर 2023 के आसपास उसने बार-बार ऑर्डर करने और फिर उन्हें कैंसल करने का सिलसिला शुरू किया. करीब दो साल तक यह चलता रहा. आखिरकार कंपनी को लगातार हो रहे नुकसान का पता चला और उसने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने जांच के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया. उस पर धोखाधड़ी के जरिए कारोबार में बाधा डालने का शक है. महिला ने पुलिस के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Apple iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले सस्ता मिल रहा 17 Pro Max, Flipkart सेल में आया कमाल का ऑफर |
    'मेरे साथ गद्दारी हुई', पिता-भाई संग बढ़ीं तेज प्रताप की दूरियां? हुए भावुक, लालू प्रसाद यादव पर भी उठाए सवाल |
    पहले 258 करोड़ का ऑर्डर, फिर सब कैंसिल... महिला की हरकत से कंपनी को लाखों का नुकसान |
    स्कूटी फिसली, पुलिस पर फायरिंग और फिर एनकाउंटर... गाजियाबाद में पकड़े गए 3 गांजा तस्कर |
    यौन उत्पीड़न केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, ये बोलीं बेटी |
    Surya Grahan:12 अगस्त से 3 राशियों पर संकट, भूलकर भी न करें ये काम |
    6,6,6,6... भारतीय तेज गेंदबाज ने बल्ले से काटा गदर, हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन VIRAL |
    'टॉक्सिक' के ट्रेलर में संजीदा शेख का चला जादू, किलर लुक ने लूटी महफिल |
    5 States in 1 Trip: एक ट्रिप में करें 5 राज्यों की सैर: 12-15 दिन में पूरा होगा यादगार सफर |
    आसमान से 'चेसबोर्ड' की तरह दिखने वाला शहर, जिसका आर्किटेक्चर है सबसे जुदा!
    Advertisement