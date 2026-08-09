Surya Grahan:12 अगस्त से 3 राशियों पर संकट, भूलकर भी न करें ये काम

Surya Grahan 2026: साल 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस खगोलीय घटना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इस बार का ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण राशि चक्र की तीन प्रमुख राशियों—सिंह, धनु और कुंभ—के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इन राशियों के त्रिक भाव (छठे, आठवें और बारहवें भाव) सक्रिय हो रहे हैं. ज्योतिष में त्रिक भावों को सामान्यतः अशुभ और संघर्ष का कारक माना जाता है, इसलिए इन तीन राशियों के जातकों को इस अवधि में अपने स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

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राशियों पर प्रभाव और सतर्कता:

1. सिंह राशि

सूर्य ग्रहण सिंह राशि के जातकों के 12वें भाव में लग रहा है, जो व्यय और हानि का प्रतीक है. इस दौरान आपका बजट बिगड़ सकता है , अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं. जो लोग विदेश से संबंधित कार्य या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी होगी. पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. सेहत के मामले में अनिद्रा, आंखों की समस्या या सिरदर्द परेशान कर सकता है.

उपाय: सूर्य मंत्रों का नियमित जाप करें.

2. धनु राशि (आठवां भाव - संकट और बाधाएं)

धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण आठवें भाव में पड़ रहा है, जो आयु और अचानक आने वाले संकटों का कारक है. आपके बने-बनाए काम बीच में अटक सकते हैं. इस समय किसी भी बड़े निवेश या कार्यक्षेत्र में जोखिम भरे प्रयोग से बचें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें, चोरी का डर बना रह सकता है. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें.

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उपाय: विष्णु मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा.

3. कुंभ राशि (छठा भाव - शत्रु और रोग)

कुंभ राशि के जातकों के छठे भाव में यह ग्रहण लग रहा है, जिसे रोग और शत्रु का भाव माना जाता है. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें. कारोबार में कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें. पेट और रक्त से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें.

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