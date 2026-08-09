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स्कूटी फिसली, पुलिस पर फायरिंग और फिर एनकाउंटर... गाजियाबाद में पकड़े गए 3 गांजा तस्कर

गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं तीसरे आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से 21 किलो गांजा, दो तमंचे, कारतूस और तस्करी में इस्तेमाल बिना नंबर की स्कूटी बरामद हुई है.

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21 किलो गांजा और तमंचे बरामद. (Photo: ITG)
21 किलो गांजा और तमंचे बरामद. (Photo: ITG)

गाजियाबाद में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से दो आरोपी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए. दोनों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर इंदिरापुरम की तरफ से हिंडन बैराज की ओर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर SWAT, सर्विलांस और विजय नगर पुलिस ने इलाके में चेकिंग शुरू की. कुछ देर बाद पुलिस ने एक स्कूटी पर सवार तीन संदिग्धों को आते देखा. स्कूटी पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी स्कूटी लेकर भागने लगे.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी स्कूटी लेकर पुश्ता रोड की तरफ भागे. रास्ता कच्चा था. भागने के दौरान अचानक स्कूटी फिसल गई और तीनों आरोपी सड़क पर गिर गए. इसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें घेरने की कोशिश की. आरोप है कि जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

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यह भी पढ़ें: 50 दिन तक पीछा, झांसी में घेराबंदी और STF का ऑपरेशन... एनकाउंटर में ऐसे मारा गया था अतीक अहमद का बेटा असद

पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस कार्रवाई में आरोपी अनस को दो गोलियां और दिलशाद को एक गोली पैर में लगी. दोनों घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं तीसरे आरोपी असलम को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 किलो गांजा बरामद किया है. इसके अलावा दो तमंचे, इस्तेमाल किए गए कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने उस स्कूटी को भी कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर गांजा तस्करी के लिए किया जा रहा था. स्कूटी पर नंबर प्लेट नहीं थी.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अनस पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. वह पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. वहीं दिलशाद और असलम के क्राइम रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगा रही है कि दोनों के खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों के पास 21 किलो गांजा कहां से आया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था. इस नेटवर्क में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.

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