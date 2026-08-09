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5 States in 1 Trip: एक ट्रिप में करें 5 राज्यों की सैर: 12-15 दिन में पूरा होगा यादगार सफर

5 States in 1 Trip: अगर आपके पास 12 से 15 दिन का समय है तो आप कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की कई शानदार जगहों को एक ही ट्रिप में आराम से घूम सकते हैं. यह सफर नेचर लवर्स, रोड ट्रिप पसंद करने वालों, कपल्स, दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां बिताने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

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5 राज्यों की सैर का ऐसा बनाएं 12-15 दिन का मास्टर प्लान (Photo-ITG)
5 राज्यों की सैर का ऐसा बनाएं 12-15 दिन का मास्टर प्लान (Photo-ITG)

5 States in 1 Trip: अगर आप लंबी छुट्टियों में साउथ इंडिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक ही ट्रिप में वेस्टर्न घाट (पश्चिमी घाट) की खूबसूरती के साथ पांच राज्यों की सैर कर सकते हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल वेस्टर्न घाट अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, घने जंगलों, झरनों, चाय और कॉफी के बागानों, वन्यजीवों और ठंडे मौसम के लिए दुनिया भर में मशहूर है. मानसून के बाद यहां की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है.

कर्नाटक 
अपनी यात्रा की शुरुआत बेंगलुरु या मैसूर से करें. यहां से आप कूर्ग, चिकमगलूर (Chikmagalur) और अगुम्बे (Agumbe) जा सकते हैं. कूर्ग अपनी कॉफी एस्टेट, झरनों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है, जबकि चिकमगलूर को कर्नाटक का कॉफी हब कहा जाता है. वहीं अगुम्बे को 'दक्षिण भारत का चेरापूंजी' कहा जाता है, जहां बारिश के बाद चारों ओर हरियाली और बादलों से ढके पहाड़ मन मोह लेते हैं.

गोवा 
कर्नाटक से सड़क मार्ग के जरिए गोवा पहुंचें. गोवा सिर्फ अपने खूबसूरत बीच के लिए ही नहीं, बल्कि वेस्टर्न घाट की प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है. यहां दूधसागर वॉटरफॉल, मोलेम नेशनल पार्क, मसालों के बागान और हरियाली से घिरे रास्ते आपकी यात्रा को और यादगार बना देंगे. अगर समय हो तो साउथ गोवा के शांत बीच भी जरूर घूमें.

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केरल 
गोवा से आगे बढ़ते हुए केरल पहुंचें. यहां वायनाड, मुन्नार और थेक्कडी (Thekkady) जैसी जगहें पश्चिमी घाट की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन मानी जाती हैं. मुन्नार के चाय के बागान, थेक्कडी का पेरियार वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और वायनाड के झरने व गुफाएं इस यात्रा को खास बना देते हैं. यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको पूरी तरह तरोताजा कर देगी.

तमिलनाडु 
केरल से तमिलनाडु पहुंचकर ऊटी, कोडाईकनाल (Kodaikanal) और वालपराई (Valparai) की सैर करें. ऊटी अपनी टॉय ट्रेन, बॉटनिकल गार्डन और झील के लिए प्रसिद्ध है. वहीं कोडाइकनाल को 'प्रिंसेस ऑफ हिल्स' कहा जाता है. वालपराई कम भीड़ वाला लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां चाय के बागान और घुमावदार सड़कें आपकी यात्रा को खास बना देंगी.

महाराष्ट्र 
यात्रा के आखिरी पड़ाव में महाराष्ट्र जाएं. यहां महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली और लोनावला जैसे हिल स्टेशन घूम सकते हैं. मानसून और उसके बाद इन जगहों की खूबसूरती अपने चरम पर होती है. झरने, व्यू पॉइंट, स्ट्रॉबेरी फार्म और ठंडी हवाएं इस सफर का बेहतरीन समापन करती हैं.

12-15 दिन का ऐसे बनाएं प्लान
अगर आप इस रोड ट्रिप को आराम से पूरा करना चाहते हैं तो शुरुआत कर्नाटक से करें और पहले तीन दिन बेंगलुरु, कूर्ग और चिकमगलूर की खूबसूरत वादियों में बिताएं. इसके बाद अगले दो दिन गोवा में दूधसागर वॉटरफॉल, मोलेम नेशनल पार्क और बीच का आनंद लें. फिर चार दिन केरल के वायनाड, मुन्नार और थेक्कडी की हरियाली, चाय के बागानों और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखें.

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इसके बाद तीन दिन तमिलनाडु के ऊटी, कोडाइकनाल और वालपराई जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों की सैर करें. सफर के आखिर तीन दिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, पंचगनी और लोनावला में बिताएं, जहां ठंडी हवाएं, खूबसूरत झरने आपकी इस लाइफटाइम मेमोरी को हमेशा के लिए खास बना देंगे.

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