मेड ने पति और बेटे संग मिलकर किया रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी का मर्डर, छत पर छुपाई लाश, CCTV ने खोली पोल

हरियाणा के पंचकूला से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. चंडीगढ़ से सटे पंचकूला के सेक्टर-21 में रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन लाल सिंह की पत्नी नीरा मेहता की हत्या के मामले में अब वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में हत्या के बाद की पूरी साजिश की तस्वीरें कैद हुई हैं. पुलिस का दावा है कि यही फुटेज मामले के खुलासे में सबसे अहम सबूत साबित हुई है. वीडियो सामने आने के बाद इस हत्याकांड की पूरी कहानी भी धीरे-धीरे साफ होती जा रही है.

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सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका सुनीता देवी और उसका बेटा महिला के शव को घर से बाहर लेकर जा रहे हैं. इसके बाद दोनों शव को पड़ोसी की छत पर ले जाकर चादर से ढक देते हैं, ताकि किसी को उन पर शक न हो. पुलिस के मुताबिक, हत्या के तुरंत बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और वारदात को छिपाने की पूरी कोशिश की थी. नीरा मेहता की लाश को पड़ोसी की छत पर छिपाने की योजना भी इसी साजिश का हिस्सा थी.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी. जांच अधिकारियों के मुताबिक, घर में पहले हुई चोरी के मामले में घरेलू सहायिका पर शक जताया गया था. आरोप है कि उसे बार-बार चोर कहकर पुकारा जाता था, जिससे वह बेहद नाराज थी. इसी बात को लेकर उसके मन में बदले की भावना पैदा हो गई. पुलिस का कहना है कि इसी रंजिश ने बाद में हत्या जैसी गंभीर वारदात का रूप ले लिया. देखें सीसीटीवी फुटेज-

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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घरेलू सहायिका ने अकेले नहीं, बल्कि अपने पति और बेटे के साथ मिलकर पूरी साजिश तैयार की थी. तीनों ने मिलकर रिटायर्ड कैप्टन की पत्नी नीरा मेहता की हत्या की और फिर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. हत्या के बाद शव को पड़ोसी की छत पर ले जाकर चादर से ढक दिया गया, ताकि लोगों को किसी तरह का शक न हो और पुलिस को गुमराह किया जा सके. हालांकि सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों ने उनकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया.

मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने घरेलू सहायिका सुनीता देवी, उसके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर मामले की जांच को अंतिम रूप दिया जा रहा है. हत्या के पीछे की पूरी साजिश और घटनाक्रम को जोड़ने के लिए तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

पंचकूला पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के कबूलनामे और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर मजबूत केस तैयार किया जा रहा है. जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही अदालत में आरोपियों के खिलाफ ठोस चार्जशीट दाखिल की जाएगी. पुलिस का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से मामला पेश करेगा. फिलहाल, इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच पड़ताल जारी है.

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(पंचकूला से उमंग शेरोन का इनपुट)

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