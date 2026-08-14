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बच्चे का इलाज कराने जा रही महिला की फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर किया हंगामा

भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से एक महिला ने हंगामा किया. दरअसल, महिला अपने बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए समय पर यात्रा करना चाहती थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने के कारण उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरलाइन स्टाफ से तीखी बहस का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है.

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मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रही महिला ने फ्लाइट कैंसिल होने पर जमकर हंगामा किया. (फोटो-स्क्रीनग्रैब/ITG)
मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रही महिला ने फ्लाइट कैंसिल होने पर जमकर हंगामा किया. (फोटो-स्क्रीनग्रैब/ITG)

भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा. उसने जमकर हंगामा किया. दरअसल, इंडिगो (IndiGo) की एक फ्लाइट अचानक रद्द होने की वजह से महिला बेहद परेशान हो गई थी.
उसे अपने बच्चों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुरंत कहीं जाना था. फ्लाइट कैंसल होने के कारण उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट पर भड़की महिला, स्टाफ से की तीखी बहस

घटना के समय महिला काफी गुस्से में नजर आ रही थी. वह एयरपोर्ट और एयरलाइन स्टाफ से तीखे सवाल पूछ रही थी. उसने साफ कहा कि उसकी यह यात्रा कोई मौज-मस्ती या छुट्टी बिताने के लिए नहीं थी. बच्चों की मेडिकल जरूरत के कारण समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए बहुत जरूरी था.

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अचानक यात्रा रद्द होने और तुरंत कोई दूसरा विकल्प न मिलने पर महिला का गुस्सा फूट पड़ा. उसने एयरलाइन स्टाफ से पूछा कि इस परेशानी के बाद अब उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी. वह बिना किसी और देरी के अपनी मंजिल तक पहुंचने की मांग कर रही थी. एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य यात्री भी इस हंगामे को हैरान होकर देख रहे थे.

इस पूरे मामले पर एयरपोर्ट डायरेक्टर का बयान भी सामने आया है. उन्होंने बताया कि महिला के इस तरह के बर्ताव को लेकर एयरपोर्ट परिसर में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

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मिली जानकारी के मुताबिक, महिला को दोपहर करीब 2 बजे फ्लाइट से यात्रा करनी थी.टेक्निकल इश्यूज की वजह से वह फ्लाइट रद्द हो गई थी. दूसरी फ्लाइट शाम 5 बजे के लिए रीशेड्यूल की गई थी. बाद में महिला ने शाम करीब 5 बजे वाली अगली निर्धारित फ्लाइट से ही अपनी यात्रा पूरी की और अपने सफर पर रवाना हो गई.

हालांकि एयरपोर्ट पर महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. लोगों का कहना है कि जब कोई फ्लाइट अचानक रद्द हो जाती है, तो यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासकर जब यात्रा इलाज या मेडिकल अप्वाइंटमेंट से जुड़ी हो, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है.

यह भी पढ़ें: दुबई से मुंबई आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

ऐसे मामलों में यात्रियों को अचानक से महंगे टिकट का खर्च, अपॉइंटमेंट छूटने का डर और तुरंत दूसरा साधन ढूंढने की बड़ी टेंशन झेलनी पड़ती है. एयरलाइंस आमतौर पर रिफंड या रीबुकिंग का विकल्प देती हैं, लेकिन तुरंत मदद न मिलने पर यात्रियों का परेशान होना स्वाभाविक है.


 

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