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सहारनपुर: पत्नी ने सिपाही पति की सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, SSP पहुंचे जांच करने

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन विभाग में तैनात एक सिपाही की पत्नी ने पति की सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. घटना के समय सिपाही नहा रहा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Uttar Pradesh News: सहारनपुर जिले के हकीकत नगर इलाके में शुक्रवार को सिपाही टिंकू सिंह की 32 वर्षीया पत्नी सविता ने खुदकुशी कर ली. उसने अपने पति की सर्विस राइफल से गर्दन के दाहिने हिस्से में गोली मारकर जान दे दी. घटना के वक्त खनन विभाग में तैनात सिपाही टिंकू सिंह नहा रहे थे. गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे. 

यह परिवार मनीष कुमार के मकान में करीब दो साल से किराए पर रह रहा था. सूचना मिलने पर सहारनपुर एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए. पुलिस पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और अन्य सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

नहाने गया था पति, पत्नी ने उठा लिया खौफनाक कदम

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सदर बाजार थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने बताया कि सिपाही टिंकू सिंह जब नहाने गए थे, तभी उनकी पत्नी सविता ने राइफल से खुद को गोली मार ली. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. दंपति की पांच और तीन साल की दो बेटियां हैं.

मौके पर पहुंचे अधिकारी, जांच शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी अभिनंदन सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया और आवश्यक निर्देश जारी किए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पुलिस इस मामले में सिपाही टिंकू सिंह, पड़ोसियों और मकान मालिक से पूछताछ कर रही है. आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह या मानसिक तनाव जैसे कारणों की जांच की जा रही है.

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