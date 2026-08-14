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देशभक्ति के नाम पर खतरनाक स्टंट, मुंबई लोकल में तिरंगा साड़ी पहनकर रील बनाती दिखीं युवतियां, वीडियो देख भड़के लोग

मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लोकल ट्रेन में दो लड़कियों का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है. तिरंगे रंग की साड़ी पहनकर दोनों चलती ट्रेन के गेट पर लटककर रील बनवाती नजर आईं. स्वतंत्रता दिवस से पहले बनाया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और इसने रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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चलती ट्रेन में गेट पर लटकीं दो युवतियां. (Photo: Screengrab)
चलती ट्रेन में गेट पर लटकीं दो युवतियां. (Photo: Screengrab)

मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की एक चलती लोकल ट्रेन में दो लड़कियों का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्वतंत्रता दिवस से पहले बनाए गए इस वीडियो में दोनों तिरंगे रंग की साड़ी पहनकर ट्रेन के गेट पर लटकते हुए रील बनवाती दिखाई दे रही हैं.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों लड़कियां चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी हैं और बाहर की तरफ निकलकर खतरनाक तरीके से वीडियो शूट करवा रही हैं. इस दौरान बैकग्राउंड में 'आई लव माय इंडिया' गाना बज रहा है. वीडियो को 15 अगस्त के देशभक्ति वाले अंदाज में बनाया गया है, लेकिन इस दौरान अपनाया गया तरीका लोगों की चिंता बढ़ा रहा है.

मुंबई लोकल के गेट पर लटककर लड़कियों ने बनाई रील

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चलती ट्रेन के दरवाजे पर इस तरह स्टंट करना या वीडियो शूट करना जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसे में यह वीडियो रेलवे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है. सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जाहिर किया गुस्सा

यात्रियों और अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए. रेलवे के सुरक्षा नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि चलती ट्रेन के गेट पर इस तरह की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.
 

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