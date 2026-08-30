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कंधे पर बिल्ली बैठाकर डिग्री लेने पहुंचा छात्र... देखा आपने कन्वोकेशन का ये Viral वीडियो

डिग्री लेने के लिए मंच पर पहुंचे एक छात्र के साथ उसकी पालतू बिल्ली भी कंधे पर बैठी थी. जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचा, इस अनोखे मेहमान को देखकर डीन और प्रोफेसर भी मुस्कुराने लगे. ये वीडियो वायरल हो रहा है.

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लोग इसे कन्वोकेशन नहीं, बल्कि 'कैटवोकेशन' कह रहे हैं (Photos: @shutupnaval/Instagram)
लोग इसे कन्वोकेशन नहीं, बल्कि 'कैटवोकेशन' कह रहे हैं (Photos: @shutupnaval/Instagram)

कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद डिग्री लेने का दिन हर छात्र के लिए खास होता है. कन्वोकेशन में स्टेज पर पहुंचकर डिग्री लेना, प्रोफेसर से मिलना और तस्वीर खिंचवाना उस पल को हमेशा के लिए यादगार बना देता है. ये पल जिंदगी भर साथ रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छात्र अपनी डिग्री लेने स्टेज पर पहुंचा तो उसके साथ एक ऐसा मेहमान भी था, जिसने पूरी सेरेमनी की महफिल लूट ली.

वीडियो में छात्र अपनी बिल्ली को आराम से कंधे पर बैठाकर स्टेज पर पहुंचता है. वह जैसे ही डीन और प्रोफेसरों के पास पहुंचता है, बिल्ली को देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.कुछ प्रोफेसर बिल्ली को प्यार से सहलाते नजर आते हैं, तो कोई उसे देखकर दुलार करने लगता है. इस बीच छात्र स्टेज के बीच में पहुंचता है और अपनी डिग्री लेता है.

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पूरी सेरेमनी के दौरान बिल्ली बिल्कुल आराम से छात्र के कंधे पर बैठी रही. उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डिग्री सिर्फ छात्र को नहीं, बल्कि बिल्ली को भी मिली हो.

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'A for Architecture, B for Billa'

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर नवल तांबुलकर ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन लिखा, 'A for Architecture, B for Billa'.बस फिर क्या था, वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीतने लगा. कन्वोकेशन में बिल्ली की एंट्री लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज बन गई. लोगों ने कहा- इसे कन्वोकेशन नहीं, 'कैटवोकेशन' कहो

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देखें वीडियो

वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार रिएक्शन दिए.

एक यूजर ने लिखा कि वह यह वीडियो अपनी बिल्ली को दिखाएगा, ताकि उसे पता चल सके कि दूसरी बिल्लियां भी डिग्री लेने कॉलेज जा रही हैं.एक अन्य यूजर ने इसे इंटरनेट पर देखे गए सबसे अच्छे वीडियो में से एक बताया.

वहीं एक यूजर ने कन्वोकेशन का नाम ही बदल दिया. उसने मजाक में कहा कि इसे अब कन्वोकेशन नहीं, बल्कि 'कैटवोकेशन' कहना चाहिए.

वीडियो देखने के बाद एक बात तो साफ है. उस दिन डिग्री भले ही नवल को मिली हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उनकी बिल्ली ले गई.

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