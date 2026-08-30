Multibagger Penny Stock: कमाल का 47 पैसे वाला 'छुटकू' शेयर, 6 महीने में किया पैसा डबल, रोज अपर सर्किट

शेयर बाजार में तमाम ऐसे छुटकू शेयर हैं, जो अपने निवेशकों की किस्मत खोलने वाले साबित हुए हैं और बेहद ही कम समय में उनपर पैसों की बरसात कर दी है. ऐसा ही एक पैनी स्टॉक है GACM Tech का शेयर, जिसमें पैसे लगाने वाले लगातार मालामाल हो रहे हैं और इसमें शेयर बाजार में कारोबार के दौरान रोजाना अपर सर्किट लग रहा है. इस Multibagger Stock ने सिर्फ छह महीने में ही निवेशकों का पैसा डबल से ज्यादा कर दिया है.

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रोज इस शेयर में अपर सर्किट

शेयर मार्केट में निवेश को भले ही जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, लेकिन ये कब अपने निवेशकों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दे और कब एक ही झटके में भारी नुकसान करा दे, कह पाना मुश्किल है. बात करें, GACM Technologies Limited की, तो हैदराबाद हेडक्वार्टर वाली इस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी/फिनटेक कंपनी का शेयर मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) बनकर सामने आया है. बीते करीब 7 कारोबारी दिनों से इसमें लगातार अपर सर्किट (GACM Share Upper Circuit) देखने को मिल रहा है यानी ये हर रोज अपने निवेशकों की संपत्ति में तगड़ा उछाल कर रहा है.

1 रुपये के पार शेयर का भाव

GACM Tech Share की कुछ दिनों में बदली चाल पर नजर डालें, तो बीते शुक्रवार को ये 4.90 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 1.07 रुपये का हो गया. इससे पहले लगातार Upper Circuit के साथ ये छुटकू शेयर महज 1 महीने में ही करीब 85 फीसदी की तेज उछाल के साथ अपने निवेशकों के लिए पैसे छापने की मशीन बना नजर आया है. इस अवधि में इसका भाव 58 पैसे से 1.07 रुपये पर पहुंचा, जो इसका 52 वीक का नया हाई लेवल है. शेयर में लगातार जारी तेजी का ही असर है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 166.04 करोड़ रुपये हो गया.

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छह महीने में पैसा डबल से ज्यादा

GACM Share अपने निवेशकों के लिए महज छह महीने में पैसा डबल करने वाला शेयर साबित हुआ है. Money Double का कैलकुलेशन देखें, तो 2 मार्च 2026 को इस शेयर की कीमत सिर्फ 47 पैसे थे और वर्तमान भाव के तुलना करें, तो निवेशकों को अब तक इससे 128 फीसदी का धांसू मल्टीबैगर रिटर्न मिला है. मतलब उनका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया. अगर किसी इन्वेस्टर ने 2 मार्च को इस स्टॉक में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और इसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम बढ़कर अब 2.28 लाख रुपये हो गई होगी.

मुनाफे में कपंनी, निवेशक भी मालामाल

GACM कंपनी के शेयर में इस लगातार तेजी के पीछे कंपनी का मुनाफे में होना और इसके द्वारा की जा रही लगातार नई डील्स को माना जा सकता है. यानी मुनाफे वाली कंपनी निवेशकों को भी दनादन कमाई करा रही है और इसके शेयर में ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है.

रिपोर्ट्स की मानें, तो जीएसीएम का FY26 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 60.1% बढ़कर 21.87 करोड़ रुपये दर्झ किया गया, जबकि इसके प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स में करीब 100 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है. इसके अलावा कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार को बढ़ाने के मद्देनजर नई नई डील कर रही है, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और इसके शेयर में तूफानी तेजी आ रही है.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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