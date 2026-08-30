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'महिलाओं से जो चीजें मांगी जाती थीं...' तंग आकर एक्ट्रेस ने छोड़ा बॉलीवुड, खोली अंदर की पोल

निक्की वालिया ने बॉलीवुड छोड़ने की वजह टॉक्सिक माहौल और महिलाओं के प्रति असम्मान बताया. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में महिलाओं को वस्तु की तरह देखा जाता था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता था.

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क्यों छोड़ा बॉलीवुड? (Instagram @niki_walia)
क्यों छोड़ा बॉलीवुड? (Instagram @niki_walia)

निक्की वालिया बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी हैं. वो ‘मिस्टर आजाद’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ और ‘परदेसी बाबू’ जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अब एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा से दूरी बनाने की वजह बताई है. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के टॉक्सिक माहौल के कारण ही उन्होंने फिल्में छोड़ टीवी का रुख किया था. फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनके इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया है. 

निक्की ने क्यों छोड़ा था बॉलीवुड 
Zoom/TellyTalkIndia को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया-  इंडस्ट्री की बातें तो बाद की हैं, लेकिन उस समय महिलाओं से जो चीजें मांगी जाती थीं और लोगों का बात करने का जो लहजा था, वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था. लोग महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखते थे. लोग अकसर अरे तू क्या, अरे ये क्या या फिर अरे वो आएगी, बुलाओ’ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे. ये सब मेरे लिए बेहद हैरान करने वाला था और मैं वहीं बैठकर ये सब सुनती रहती थी. 

निक्की ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की फितरत और मेरी फितरत अलग थी. कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं. ना मैं सही, ना वो गलत. उन्होंने ये भी बताया कि उनके बॉलीवुड छोड़ने के बाद इंडस्ट्री से उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा. 

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वो कहती हैं कि उस दौरान मुझे इंडस्ट्री से काफी विरोध झेलना पड़ा था. एक हद तक मुझे ये अहसास भी हो गया था कि निक्की, तू तो बाहर निकल गई, लेकिन अब अगर तू काम मांग भी ले, तो इस आर्टिकल के बाद तुझे कोई काम नहीं देने वाला. इंडस्ट्री के लोग डरे हुए थे कि कहीं मैं अंदर के राज न खोल दूं. उनका सोचना था कि कल की आई बच्ची ने इतना बोल्ड बयान दे दिया है. यानी ये किसी से डरती नहीं है और भला मैं डरूं भी क्यों? पहली बात तो ये कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं और न ही किसी का नाम गलत तरीके से घसीट रही हूं.

बॉलीवुड से हटने के बाद निक्की वालिया ने टेलीविजन पर अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया. टीवी पर उन्हें अस्तित्व… एक प्रेम कहानी, दिल संभल जा जरा और घर एक सपना जैसे शोज से घर-घर पहचान मिली. 

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