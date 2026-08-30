मवेशियों को लेकर जंगल गया था युवक... अचानक सामने आ गया बाघ, हमले में चली गई जान, गांव के लोगों में दहशत

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जंगल से एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी. 25 साल का विजय मेश्राम रोज की तरह मवेशी चराने जंगल गया था, लेकिन शनिवार दोपहर जंगल में उसका सामना एक बाघ से हो गया. बाघ ने विजय पर हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना चंद्रपुर जिले के जुनोना इलाके की है. ये इलाका ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है. घटना 29 अगस्त की दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है. जुनोना का रहने वाला 25 साल का विजय मधुकर मेश्राम मवेशी चराने के लिए जंगल गया था. वह मोहर्ली वनक्षेत्र के मोहर्ली बिट एरिया में था. तभी अचानक बाघ ने विजय पर हमला कर दिया.

अचानक हुए इस हमले से विजय को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर जैसे ही सामने आई, इलाके में हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम के साथ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. मोहर्ली प्रादेशिक वनक्षेत्र के वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष थिपे, पुलिस इंस्पेक्टर शेगावकर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. दुर्गापुर पुलिस थाने के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे.

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इस दौरान मानद वन्यजीव रक्षक मुकेश भांदककर और वन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा किया. इसके बाद विजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भद्रावती ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया. विजय की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वन विभाग की ओर से मृतक की मां निरंजना मधुकर मेश्राम को तत्काल सहायता के तौर पर 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई.

घटना के बाद अब चिंता सिर्फ एक परिवार की नहीं है. जुनोना और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के बीच भी डर बढ़ गया है. जिस इलाके में बाघ ने विजय पर हमला किया, वहां ग्रामीणों का जंगल में आना-जाना लगा रहता है. कोई मवेशी चराने जाता है तो कोई दूसरे काम से जंगल की तरफ जाता है.

इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग ने इलाके में बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं. इन कैमरों के जरिए बाघ की आवाजाही और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. वन विभाग ने जुनोना और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि जंगल में काम करते समय जरूरी सावधानी बरतें और कोशिश करें कि अकेले जंगल में न जाएं. फिलहाल मोहर्ली के वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

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