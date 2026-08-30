जो रूट ने रच दिया नया इतिहास... घर में बने सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज, रिकी पोटिंग का 'महारिकॉर्ड' ध्वस्त

इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. रूट अब घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया.

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जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्डस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में 24 रन बनाए और उन्हें मोहम्मद अली ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. हालांकि ये 24 रन ही उन्हें रिकॉर्ड बुक में सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए काफी थे. अब इंग्लैंड में रूट के नाम 7594 टेस्ट रन हो गए हैं, जबकि पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 7578 रन बनाए थे. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 7216 रनों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं.

जो रूट ने इंग्लैंड में अब तक 89 टेस्ट की 156 पारियों में 7594 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 53.85 रहा है. घरेलू मैदान पर उन्होंने 24 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254 रन रहा है. वहीं रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट की 154 पारियों में 7578 रन बनाए. उनका औसत 56.97 रहा और उन्होंने 23 शतक के अलावा 38 अर्धशतक लगाए. घरेलू टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 257 रन रहा. इस सूची में सचिन तेंदुलकर के बाद श्रीलंका के महेला जयवर्धने और साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस का नंबर आता है.

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सचिन के रिकॉर्ड पर रूट की निगाहें

जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के सचिन तेंदुलकर के ऑलटाइम रिकॉर्ड के भी करीब पहुंचते जा रहे हैं. रूट के नाम पर अब तक 168 टेस्ट मैचों में 14208 रन दर्ज हैं. वहीं 'क्रिकेट के भगवान' तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 15921 रन बनाए थे. यानी रूट उनसे 1713 रन पीछे हैं.

जो रूट का रिकॉर्ड उस समय आया जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर रखी है. बारिश और खराब रोशनी के कारण तीसरे दिन (29 अगस्त) सिर्फ 24.5 ओवरों का खेल हो सका. दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे और उसकी कुल बढ़त 357 रनों की हो चुकी थी.

डैन लॉरेंस 50 और ओली रॉबिन्सन 2 रनों पर नॉटआउट हैं. इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 110 रनों पर सिमट गई थी. इंग्लैंड ने सीरीज के पहले टेस्ट में भी पारी और 103 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी.

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