scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शराब की दुकान में घुसे 3 चोर... बोतलें छोड़कर सिर्फ 60 हजार रुपये ले गए, CCTV में कैद हुई पूरी कहानी

महाराष्ट्र के नागपुर में चोरों ने एक वाइन शॉप को निशाना बनाया. दुकान शराब की बोतलों से भरी थी, लेकिन चोरों की नजर शराब पर नहीं, बल्कि कैश ड्रॉअर पर थी. तीन चोरों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और करीब 60 हजार रुपये लेकर फरार हो गए. पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई.

Advertisement
X
तीन चोरों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम. (Photo: ITG)
तीन चोरों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम. (Photo: ITG)

नागपुर में जब ये घटना हुई, तब सुबह के करीब पौने पांच बजे का वक्त था. सड़कें लगभग खाली थीं. तभी तीन लोग एक शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं. दुकान में शराब का पूरा स्टॉक रखा था. चाहें तो कई बोतलें उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन इन तीनों की नजर शराब पर नहीं थी. इनका टारगेट कुछ और था.

मामला नागपुर के तहसील इलाके की वाइन शॉप का है. पूरी कहानी दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. CCTV में दिखाई देता है कि तीन आरोपी दुकान के पास पहुंचते हैं. तीनों कुछ देर आसपास का जायजा लेते हैं. इसके बाद दो आरोपी बाहर ही रुक जाते हैं. इनका काम था पहरा देना. तीसरा आरोपी दुकान के शटर के पास जाता है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर में दर्शन के बहाने आया चोर, पुजारी की जेब हुई साफ
मोबाइल चोरी कर भाग रहा था चोर, CCTV से RPF-GRP ने पकड़ा
रेलवे स्टेशन पर सोते यात्री का फोन चुराता आरोपी. (Photo: Screengrabs)
इधर-उधर देखा, फिर स्टेशन पर सो रहे यात्री का फोन लेकर भागा चोर- VIDEO
वीडियो वायरल.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
VIDEO: चोरी के शक में मजदूर की बेरहमी से हत्या, पेड़ से बांधकर पीटा
शक्कर की कीमतों में तेजी का असर?(Photo: ITG)
जेवर के साथ 30 किलो चीनी भी उठा ले गए चोर, सीतापुर में अजब चोरी!

वो शटर को थोड़ा ऊपर उठाता है. जगह बनते ही उसके नीचे से दुकान के अंदर घुस जाता है. अब दुकान के अंदर सिर्फ वही है और बाहर उसके दो साथी निगरानी कर रहे हैं. अंदर जाने के बाद आरोपी शराब की बोतलों की तरफ नहीं जाता. वह सीधे दुकान के उस हिस्से में पहुंचता है, जहां कैश रखा था. वो ड्रॉअर खोलता है और उसमें रखे करीब 60 हजार रुपये निकाल लेता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रेलवे स्टेशन पर सो रहे यात्री का फोन लेकर भागा चोर, RPF-GRP ने ऐसे दबोचा- VIDEO

इसके बाद जितनी चुपचाप दुकान में घुसा था, उतनी ही चुपचाप बाहर भी निकल आता है. बाहर उसके दोनों साथी पहले से इंतजार कर रहे थे. तीनों वहां से निकल जाते हैं. पूरी वारदात में शराब की एक भी बोतल चोरी नहीं हुई. दुकान में घुसे चोरों ने सिर्फ नकदी पर हाथ साफ किया. सीसीटीवी में घटना का समय सुबह करीब 4 बजकर 40 मिनट दिख रहा है. सुबह जब दुकान मालिक को चोरी की जानकारी हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में तीनों संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं. अब पुलिस इनकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में जुटी है. पुलिस आसपास लगे दूसरे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी किस रास्ते से आए थे और वारदात के बाद किस तरफ भागे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Multibagger Penny Stock: कमाल का 47 पैसे वाला 'छुटकू' शेयर, 6 महीने में किया पैसा डबल, रोज अपर सर्किट |
    शराब की दुकान में घुसे 3 चोर... बोतलें छोड़कर सिर्फ 60 हजार रुपये ले गए, CCTV में कैद हुई पूरी कहानी |
    'महिलाओं से जो चीजें मांगी जाती थीं...' तंग आकर एक्ट्रेस ने छोड़ा बॉलीवुड, खोली अंदर की पोल |
    श्रीलंका दौरे से लौटते ही एक्शन में टीम इंडिया, ऋषभ पंत-रवींद्र जडेजा समेत इन सितारों का हुआ फिटनेस टेस्ट |
    वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कब जुड़ा? 21 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई |
    पन्ना में बारिश का तांडव, नदी-नाले उफनाए... उमरी गांव बन गया टापू, रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम |
    प्रयागराज: मां गंगा ने कराया लेटे हुए हनुमान को स्नान, की गई भव्य आरती... दिखा अद्भुत नजारा- VIDEO |
    How to Clean Induction Chulha: इंडक्शन चूल्हे को ऐसे करें साफ, लंबे समय तक रहेगा नया जैसा |
    मेसी के कोलकाता इवेंट का पैसा लौटाएगी बंगाल सरकार, 33 हजार फैंस को मिलेगा रिफंड |
    रोज ₹50 जमा पर मिलेंगे 35 लाख... गजब है ना ये पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम?
    Advertisement