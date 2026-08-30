शराब की दुकान में घुसे 3 चोर... बोतलें छोड़कर सिर्फ 60 हजार रुपये ले गए, CCTV में कैद हुई पूरी कहानी

नागपुर में जब ये घटना हुई, तब सुबह के करीब पौने पांच बजे का वक्त था. सड़कें लगभग खाली थीं. तभी तीन लोग एक शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं. दुकान में शराब का पूरा स्टॉक रखा था. चाहें तो कई बोतलें उठाकर ले जा सकते थे, लेकिन इन तीनों की नजर शराब पर नहीं थी. इनका टारगेट कुछ और था.

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मामला नागपुर के तहसील इलाके की वाइन शॉप का है. पूरी कहानी दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. CCTV में दिखाई देता है कि तीन आरोपी दुकान के पास पहुंचते हैं. तीनों कुछ देर आसपास का जायजा लेते हैं. इसके बाद दो आरोपी बाहर ही रुक जाते हैं. इनका काम था पहरा देना. तीसरा आरोपी दुकान के शटर के पास जाता है.

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वो शटर को थोड़ा ऊपर उठाता है. जगह बनते ही उसके नीचे से दुकान के अंदर घुस जाता है. अब दुकान के अंदर सिर्फ वही है और बाहर उसके दो साथी निगरानी कर रहे हैं. अंदर जाने के बाद आरोपी शराब की बोतलों की तरफ नहीं जाता. वह सीधे दुकान के उस हिस्से में पहुंचता है, जहां कैश रखा था. वो ड्रॉअर खोलता है और उसमें रखे करीब 60 हजार रुपये निकाल लेता है.

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इसके बाद जितनी चुपचाप दुकान में घुसा था, उतनी ही चुपचाप बाहर भी निकल आता है. बाहर उसके दोनों साथी पहले से इंतजार कर रहे थे. तीनों वहां से निकल जाते हैं. पूरी वारदात में शराब की एक भी बोतल चोरी नहीं हुई. दुकान में घुसे चोरों ने सिर्फ नकदी पर हाथ साफ किया. सीसीटीवी में घटना का समय सुबह करीब 4 बजकर 40 मिनट दिख रहा है. सुबह जब दुकान मालिक को चोरी की जानकारी हुई तो उसने पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में तीनों संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं. अब पुलिस इनकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में जुटी है. पुलिस आसपास लगे दूसरे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी किस रास्ते से आए थे और वारदात के बाद किस तरफ भागे.

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