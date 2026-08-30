श्रीलंका दौरे से लौटते ही एक्शन में टीम इंडिया, ऋषभ पंत-रवींद्र जडेजा समेत इन सितारों का हुआ फिटनेस टेस्ट

श्रीलंका दौरे की थकान अभी उतरी भी नहीं थी कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अगले मिशन की तैयारी में जुटना पड़ा. दो टेस्ट मैचों की सीरीज खत्म होने के 48 घंटे के भीतर ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कई खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पहुंच गए, जहां नए सीजन की शुरुआत से पहले उनका अनिवार्य फिटनेस टेस्ट हुआ.

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भारतीय टीम का आगामी क्रिकेट सीजन बेहद व्यस्त रहने वाला है. घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल मुकाबलों और अलग-अलग फॉर्मेट की जिम्मेदारियों के बीच खिलाड़ियों को खुद को लंबे समय तक फिट रखना होगा. इसी को ध्यान में रखते हुए प्री-सीजन फिटनेस असेसमेंट को काफी अहम माना जा रहा है.

श्रीलंका दौरे पर टीम का हिस्सा रहे रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल फिटनेस असेसमेंट के लिए सीओई पहुंचे. उनके साथ टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर भी मौजूद रहे. रिंकू सिंह, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी टेस्ट में हिस्सा लिया. खिलाड़ियों की जांच सिर्फ सामान्य फिटनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह देखने की कोशिश की गई कि वे मैच की परिस्थितियों में तेज गति और लगातार मेहनत को कितनी देर तक संभाल सकते हैं.

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फिटनेस टेस्ट में ब्रोंको टेस्ट खास आकर्षण रहा. इसमें खिलाड़ियों को 0, 20, 40 और 60 मीटर के बीच लगातार शटल रन करना होता है. पांच सेट पूरे करने पर कुल 1200 मीटर की दूरी तय होती है, जिसे 5 मिनट 30 सेकंड के भीतर समाप्त करना जरूरी है. इसके अलावा खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट के अंदर कम्पलीट करना होता है.

पारंपरिक यो-यो टेस्ट में निर्धारित मानक 16.5 रखा गया है. इनके साथ विकेटों के बीच तेज दौड़, स्पीड, एजिलिटी और हाई-इंटेंसिटी ड्रिल्स के जरिए यह भी जांचा जा रहा है कि खिलाड़ी वास्तविक मुकाबले के दबाव में किस तरह की शारीरिक क्षमता दिखा सकते हैं.

बुमराह-पंड्या पर आया ये अपडेट

कुछ बड़े खिलाड़ियों ने शुरुआती चरण में फिटनेस टेस्ट नहीं दिया. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और नीतीश कुमार रेड्डी फिलहाल रिहैबिलिटेशन में हैं. मेडिकल टीम की मंजूरी मिलने के बाद ही उनके फिटनेस असेसमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. वहीं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को फिलहाल अस्थायी छूट दी गई है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दोनों ने काफी गेंदबाजी की थी, इसलिए उनके हालिया वर्कलोड को देखते हुए उन्हें शुरुआती फिटनेस टेस्ट से राहत दी गई.

इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से परेशान रहे तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के लिए राहत की खबर है. वह चोट से उबर चुके हैं और मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद अब चयन के लिए उपलब्ध हैं. उनकी फिटनेस भारतीय टीम के लिए भी अहम है, क्योंकि आने वाले लंबे सीजन में तेज गेंदबाजी विभाग पर काफी दबाव रहने की उम्मीद है.

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