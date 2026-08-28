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'अब बहन बोला है ना...' कस्टमर ने बांधी राखी, फिर डिलीवरी बॉय ने दिया प्यारा शगुन

रक्षाबंधन के मौके पर एक कस्टमर ने डिलीवरी बॉय को राखी बांधी. इसके बदले में डिलीवरी बॉय ने जो किया, वह अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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अचानक मिली इस खुशी से डिलीवरी पार्टनर भी भावुक हो जाता है.(Photo:Insta/@kan.shhha's)
अचानक मिली इस खुशी से डिलीवरी पार्टनर भी भावुक हो जाता है.(Photo:Insta/@kan.shhha's)

रक्षाबंधन के मौके पर एक महिला और डिलीवरी पार्टनर के बीच हुई प्यारी सी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. महिला ने अपने घर पर डिलीवरी देने आए युवक को राखी बांधी और उससे आशीर्वाद लिया. इसके बाद जो हुआ, उसने इस पल को और भी खास बना दिया.

वडोदरा की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि कुछ तोहफे अनमोल होते हैं, भले ही वे सिर्फ 50 रुपये के हों.

वीडियो में दिखता है कि डिलीवरी पार्टनर पार्सल देने के लिए महिला के घर पहुंचता है. दरवाजा खुलते ही महिला उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और फिर उसके हाथ पर राखी बांध देती है. इसके बाद वह उससे आशीर्वाद भी लेती है.

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अचानक मिली इस खुशी से डिलीवरी पार्टनर भी भावुक हो जाता है. वह महिला को कुछ पैसे देना चाहता है और पूछता है कि क्या वह QR कोड स्कैन करके पैसे भेज सकता है. महिला मना करती है, लेकिन वह खाली हाथ जाने को तैयार नहीं होता.

देखें ये प्यारा वीडियो

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"अब बहन बोला है ना."

आखिरकार वह अपनी जेब से 50 रुपये का नोट निकालता है और महिला को शगुन के तौर पर देने लगता है. महिला के मना करने के बावजूद वह मुस्कुराते हुए कहता है, "अब बहन बोला है ना." वह यह भी कहता है कि अब से अगर किसी भी काम की जरूरत हो तो उसे याद करना, क्योंकि अब वह उसका भाई है.

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यह भी पढ़ें: बारिश से बहन को बचाया, कुत्ते को भी भगाया... रक्षाबंधन पर नन्हे भाई का वीडियो वायरल

आकांक्षा ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने और उनके दोस्तों ने सोचा था कि इस बार सिर्फ आपस में रक्षाबंधन मनाने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को राखी बांधी जाए, जो त्योहार के दिन भी काम कर रहा है. उन्होंने इसके लिए अपने Zepto डिलीवरी पार्टनर को चुना.

आकांक्षा के मुताबिक, उन्हें शुरुआत में थोड़ा अजीब और झिझक भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वह किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार राखी बांधने जा रही थीं. लेकिन डिलीवरी पार्टनर की प्रतिक्रिया ने उन्हें हैरान कर दिया. उसने मुस्कुराते हुए राखी स्वीकार की और जाते-जाते कहा कि जब उसे भाई माना है तो अपनी कमाई से 50 रुपये देना तो बनता है.

ये होता है रिश्ता

आकांक्षा का कहना है कि उनके लिए वे 50 रुपये सिर्फ पैसे नहीं हैं, बल्कि कुछ मिनटों की मुलाकात से बनी एक याद, आशीर्वाद और प्यार की निशानी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस नोट को हमेशा संभालकर रखेंगी.

सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे रक्षाबंधन की असली भावना बताया. लोगों का कहना है कि त्योहार सिर्फ अपने रिश्तों को मनाने का नाम नहीं, बल्कि कभी-कभी अनजान लोगों के साथ भी अपनापन महसूस कराने का मौका बन जाते हैं.

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