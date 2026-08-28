बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही प्लेन का टायर फटा, अटक गईं 41 लोगों की सांसें

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया. दिल्ली से बिलासपुर पहुंची एलायंस एयर की फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान टायर फट गया. विमान में 37 यात्री और केबिन क्रू के चार सदस्य सवार थे. घटना के बाद सभी 41 लोगों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
लैंडिंग के दौरान फटा बायां टायर
यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई. दरअसल, एलायंस एयर की फ्लाइट 9I613 दिल्ली से बिलासपुर पहुंची थी. लैंडिंग के दौरान विमान के बाईं ओर का टायर पंचर हो गया. इसके बाद एयरपोर्ट पर तुरंत जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए.
घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों और क्रू के सदस्यों को रनवे से सुरक्षित बाहर निकाला गया. सभी को एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में ले जाया गया. एयरलाइन के एक अधिकारी ने इस घटना की पुष्टि की है.
टायर में खराबी आने के बाद विमान की आगे की उड़ान रद्द कर दी गई. यह फ्लाइट बिलासपुर से आगे के लिए रवाना होने वाली थी. घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच और जरूरी प्रक्रिया की जा रही है. एयरलाइन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित टर्मिनल तक पहुंचाया गया. घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है.
जांच के बाद सामने आएगी पूरी जानकारी
लैंडिंग के दौरान विमान का टायर किस वजह से फटा, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. एयरलाइन और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. विमान में तकनीकी खराबी थी या लैंडिंग के दौरान किसी अन्य वजह से टायर पंचर हुआ, यह जांच के बाद ही साफ होगा.
फिलहाल सभी 41 लोग सुरक्षित हैं. घटना के कारणों और विमान की स्थिति को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.
प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट रद्द
विमान में आई तकनीकी समस्या का असर बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली उड़ान पर भी पड़ा। तकनीकी कारणों के चलते प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना दे दी गई है.
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फिलहाल एयरलाइन और संबंधित अधिकारियों की ओर से विमान की तकनीकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही टायर फटने की वजह और विमान में आई तकनीकी खराबी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।