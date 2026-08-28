'नंदीग्राम से कम्युनिस्टों को खदेड़ दिया', जादवपुर में बोले CM शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में करीब 10 हजार लोगों ने एक साथ 'वंदे मातरम' गाया. इस दौरान सीएम शुभेंदु ने राष्ट्र विरोधी नारों और पोस्टरों को लेकर बड़े बयान दिए.

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CM अधिकारी के नेतृत्व में हुए 'वंदे मातरम' प्रोग्राम के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट बंद कर दिए गए थे. प्रोग्राम के लिए पुलिस ने यूनिवर्सिटी के सामने की सड़क भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी थी. BJP समर्थकों ने यूनिवर्सिटी के गेट के सामने राष्ट्रीय ध्वज लहराया और नारे लगाए,

मुख्यमंत्री का काफिला यूनिवर्सिटी के उन गेट से गुजरा जो बंद थे और JU के छात्र भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दिखे.

'अब सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी बची'

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'हमारे ABVP के छात्रों ने दिल्ली की JNU और हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तस्वीर बदल दी है. अब सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी बची है. उनसे भी निपट लिया जाएगा. देश में अब राष्ट्रवादी उभार हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है.'

'लाल सलाम कहेंगे और हम...'

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यूनिवर्सिटी हॉस्टल की दीवारों पर लगे पोस्टरों पर ऐतराज जताते हुए उन्होंने कहा, 'जेयू के हॉस्टल की दीवारों पर किशनजी को लाल सलाम जैसे पोस्टर दिखाई देते हैं. किशनजी कौन है? वो जिसने भारतीय संविधान को जलाया और चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया. जिसने गोमती से गोदावरी तक भारत को बांटने की बात कही. आप ऐसे व्यक्ति को लाल सलाम कहेंगे और हम सरकार में रहकर इसे होने देंगे?'

'फ्री फिलिस्तीन' के पोस्टरों पर भड़के शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री ने फिलिस्तीन के समर्थन में लगने वाले नारों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'आप फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं. पहले जाकर फ्री-फ्री पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) लिखिए! जाकर लिखिए कि POK भारत का है और इसे वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था.'

शुभेंदु अधिकारी ने आगे एजुकेशन पर बात करते हुए बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कड़ी नजर रख रहा है. मैं भी इसे मॉनिटर कर रहा हूं. मैं देखूंगा कि JU टीचर्स एसोसिएशन ऐसे स्टूडेंट्स को कब तक बचा पाती है. मैं देखूंगा कि JU हॉस्टल में एक्स स्टूडेंट्स को कैसे रहने दिया जाता है. हम कैंपस में ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे.

'मैंने नंदीग्राम से कम्युनिस्टों को खदेड़ दिया'

उन्होंने कहा, 'मैं पुलिस मिनिस्टर हूं, मुझे पता है कि इस तरह का कचरा कैसे साफ करना है. मैंने नंदीग्राम से कम्युनिस्टों को खदेड़ दिया है और जंगलमहल इलाके में किशनजी के ऑपरेशन बंद कर दिए हैं.'

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शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सरकार बनने के तीन महीनों में उन्होंने बंगाल में गोमाता की सुरक्षा पक्की की है. इसके साथ ही मुहर्रम के जुलूसों में तलवारें लहराने और धार्मिक आयोजनों में फिलिस्तीन के झंडों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है. उन्होंने बताया कि जिन्होंने ऐसा किया वो अब जेल में हैं.

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बंगाल सीएम ने कहा, 'कुछ लोग जादवपुर को लेनिन नगर कहते थे और कहते थे कि BJP जादवपुर में कभी नहीं जीतेगी. लेकिन जो लोग अपने धर्म को बचाने के लिए (बांग्लादेश से) रिफ्यूजी के तौर पर यहां आए थे, उन्होंने भी यहां हमें वोट दिया है.'

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