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बारिश से बहन को बचाया, कुत्ते को भी भगाया... रक्षाबंधन पर नन्हे भाई का वीडियो वायरल

रक्षाबंधन पर बच्चों का एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोगों का दिल जीत रहा है. भाई-बहन के प्यार और इस त्योहार के असली मर्म को दिखाने वाले इस वीडियो में एक छोटा भाई अपनी बहन की रक्षा करते नजर आता है.

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रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के प्यार का ये वीडियो वायरल है (Photos: @gharkekalesh/X)
रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के प्यार का ये वीडियो वायरल है (Photos: @gharkekalesh/X)

रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के प्यार का यह दिल छू लेने वाला वीडियो X (पहले ट्विटर) पर Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपनी नन्ही बहन के लिए ढाल बनकर खड़ा नजर आता है.

वीडियो में एक बारिश भरे दिन छोटा लड़का अपनी बहन को एक बड़ी चादर या शॉल से ढककर कीचड़ और पानी से भरे रास्ते पर आगे बढ़ता दिख रहा है. आसपास गाड़ियां खड़ी हैं और जमीन पानी व कीचड़ से भरी हुई है. लड़का बड़ी सावधानी से चादर को बहन के ऊपर ताने रखता है, ताकि वह बारिश से बची रहे, भले ही खुद उसे भीगना पड़े.

बीच रास्ते आया कुत्ता, भाई ने संभाला मोर्चा

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इसी दौरान एक सफेद कुत्ता दोनों भाई-बहन के आसपास घूमने लगता है. लेकिन भाई चादर को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता. वह लगातार अपनी बहन को आगे बढ़ाता रहता है और साथ ही कुत्ते पर भी नजर रखता है. कुछ देर बाद वह कुत्ते की तरफ मुड़कर उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, ताकि वह उसकी बहन के ज्यादा करीब न आए. इसके बाद वह फिर से बहन के पीछे-पीछे चलता हुआ उसे सुरक्षित रास्ता पार कराने में जुट जाता है.

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देखें वीडियो

रक्षाबंधन पर फिर वायरल हुआ भावुक पल

रक्षाबंधन के मौके पर यह पुराना वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं और भी गहराई से जुड़ गई हैं. हालांकि यह वीडियो मूल रूप से कब का है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है.

एक यूजर ने लिखा कि भाई का प्यार इसलिए खास होता है, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को सुरक्षित रखने के लिए खुद बारिश और डर का सामना करने से भी पीछे नहीं हटता. वहीं, एक अन्य यूजर ने इसे 'असली रक्षाबंधन गिफ्ट' बताते हुए बच्चे के इस प्यारे जज्बे की सराहना की.

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