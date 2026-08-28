7 घंटे तक जिंदगी की जंग, बोरवेल से निकली 16 साल की किशोरी, फिर थम गई सांसें

कानपुर के महाराजपुर इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 16 साल की एक किशोरी बोरवेल में गिर गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर विभाग और NDRF की टीमों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. यह घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवा मीर गांव में एक मकान में हुई. जानकारी के मुताबिक, मिट्टी धंसने के कारण किशोरी जमीन के अंदर चली गई और बोरवेल में फंस गई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आसपास के फायर स्टेशनों से अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया.

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कानपुर के CFO दीपक शर्मा ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित मकान में मिट्टी धंसने के कारण 16 साल की किशोरी जमीन के अंदर गिर गई है. सूचना मिलते ही आसपास के फायर स्टेशनों से अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया. पुलिस अधिकारी और फायर विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. मामले की जानकारी NDRF को भी दी गई और टीम को मौके पर बुलाया गया.

16 साल की किशोरी बोरवेल में गिरी

किशोरी को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए गए. JCB की मदद से जमीन की खुदाई की गई. इसके साथ ही मैनुअल सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया. रेस्क्यू में जुटी सभी टीमें लगातार किशोरी तक पहुंचने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती रहीं. बोरवेल में फंसी किशोरी को बाहर निकालने के लिए करीब सात घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. पुलिस, फायर विभाग और NDRF की टीमों ने मिलकर बचाव अभियान जारी रखा. JCB से खुदाई के साथ मैनुअल तरीके से भी तलाश की गई.

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काफी मशक्कत के बाद किशोरी को बोरवेल से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की. पुलिस के मुताबिक, पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

चकेरी के सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि इलाके में स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था सामान्य है. इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंची थीं. इसके बाद NDRF को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया. JCB से जमीन की खुदाई और मैनुअल सर्च के जरिए किशोरी को बाहर निकालने की कोशिश की गई.

पुलिस, फायर विभाग और NDRF ने संभाला मोर्चा

करीब सात घंटे तक चले इस बचाव अभियान के बाद किशोरी को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस के अनुसार इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है.



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