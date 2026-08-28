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स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, सीएम योगी बोले- लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच

स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लोगों से लक्षणों को नजरअंदाज न करने और समय पर जांच कराने की अपील की गई है.

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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से स्वाइन प्लू के लक्षण को नजरअंदाज न करने की अपील की है. (File Photo-AI Generated/ITG)
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से स्वाइन प्लू के लक्षण को नजरअंदाज न करने की अपील की है. (File Photo-AI Generated/ITG)

उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बीमारी की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है. सीएम ने लोगों से भी अपील की है कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों को हल्के में न लें. कोई लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को स्वाइन फ्लू की स्थिति की लगातार निगरानी करने को कहा है. अधिकारियों को जिलों में बीमारी से जुड़े मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है. उन्हें अपने-अपने जिलों में स्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार का जोर समय पर बीमारी की पहचान और इलाज पर है. अधिकारियों को कहा गया है कि स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मामलों की जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए. स्वास्थ्य विभाग को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

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सीएम योगी ने अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है. अस्पतालों में जरूरी दवाएं और इलाज से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं. जरूरत के समय मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से तैयारी रखने को कहा गया है.

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अधिकारियों को अस्पतालों की व्यवस्थाओं की भी लगातार समीक्षा करने को कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. जिलों में निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है.

लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील

मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वाइन फ्लू के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर समय रहते जांच कराना जरूरी है. शुरुआती स्तर पर बीमारी की पहचान होने से इलाज में मदद मिल सकती है.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. खासकर बीमारी के लक्षण दिखने पर खुद से इलाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वाइन फ्लू की स्थिति की प्रभावी मॉनिटरिंग करने को कहा है. जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे. किसी भी जिले में स्थिति गंभीर होने पर तत्काल जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार का उद्देश्य बीमारी को समय रहते पहचानना और इसके फैलाव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को लगातार सक्रिय रहने को कहा गया है. अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा के साथ मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.
 

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