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Beautiful Buddhist Monasteries: तवांग से स्पीति तक, भारत की इन 9 पहाड़ी जगहों पर देखें खूबसूरत बौद्ध मठ

Buddhist Monasteries in India: भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के बीच बने बौद्ध मठ शांति और सुकून का एहसास कराते हैं. तवांग से लेकर लद्दाख और सिक्किम तक, जानिए भारत की 9 ऐसी जगहों के बारे में, जहां आप प्रकृति की खूबसूरती के साथ आध्यात्मिक विरासत को भी करीब से देख सकते हैं.

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पहाड़ों में मिलेगा आध्यात्मिक सुकून (Photo- ITG)
पहाड़ों में मिलेगा आध्यात्मिक सुकून (Photo- ITG)

Buddhist Monasteries in India: भारत में घूमने के लिए ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां प्राकृतिक नजारों के साथ आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी किया जा सकता है. ऊंचे पहाड़ों, हरी-भरी वादियों और शांत घाटियों के बीच बने बौद्ध मठ यहां की संस्कृति और इतिहास की खास पहचान हैं. इन मठों में सदियों पुरानी परंपराओं, प्राचीन कलाकृतियों और बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यताओं की झलक देखने को मिलती है. कहीं पहाड़ी की चोटी पर बना मठ दूर तक फैली वादियों का खूबसूरत नजारा दिखाता है तो कहीं चट्टानों के बीच स्थित मठ अपनी अनोखी बनावट से लोगों का ध्यान खींचता है.

इन जगहों पर घूमना सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताने का मौका भी है. तो अगर आप भी किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं तो भारत के इन 9 मठों और उनके आसपास बसे शहरों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश (Tawang)
अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बौद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां स्थित तवांग मठ भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठों में से एक है. बर्फ से ढकी पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच बना यह मठ पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां आकर आप बौद्ध परंपराओं को करीब से जान सकते हैं और पहाड़ों के शांत वातावरण में समय बिता सकते हैं.

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लेह, लद्दाख (Leh)
लद्दाख का लेह अपनी ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत घाटियों और पुराने बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है. यहां हेमिस, थिकसे और डिस्किट जैसे प्रसिद्ध मठ मौजूद हैं. पहाड़ियों पर बने इन मठों से आसपास के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. यहां भिक्षुओं की प्रार्थनाएं और बौद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. अगर आप प्रकृति के करीब रहकर शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं, तो लेह जा सकते हैं.

रुमटेक, सिक्किम (Rumtek)
सिक्किम में गंगटोक के पास स्थित रुमटेक अपनी बौद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां का रुमटेक मठ तिब्बती कला और परंपराओं की झलक दिखाता है. मठ की वास्तुकला और आसपास की हरियाली इस जगह को खास बनाती है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो रुमटेक घूमने का प्लान बना सकते हैं.

धर्मशाला और मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश (Dharamshala & McLeod Ganj)
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और मैक्लोडगंज अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और तिब्बती संस्कृति के लिए मशहूर हैं. यह क्षेत्र दलाई लामा से भी जुड़ा हुआ है. यहां कई मठ और ध्यान केंद्र हैं, जहां लोग शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए पहुंचते हैं. नामग्याल मठ यहां के प्रमुख आकर्षणों में से एक है. पहाड़ों के सुंदर नजारे और शांत माहौल इसे घूमने के लिए खास बनाते हैं.

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स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश (Spiti Valley)
स्पीति घाटी कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तानी इलाके के रूप में जानी जाती है. यहां की ऊंची पहाड़ियां, सूखे पहाड़ी नजारे और पुराने बौद्ध मठ इसे दूसरी जगहों से अलग बनाते हैं. यहां की मठों में की मठ, धनकर मठ और ताबो मठ प्रमुख हैं. इनमें से कुछ मठों का इतिहास एक हजार साल से भी पुराना है. अगर आपको पहाड़ों के बीच शांत और अलग तरह की जगहें घूमना पसंद है, तो स्पीति घाटी आपकी ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो सकती है.

जांस्कर, लद्दाख (Zanskar)
लद्दाख का जांस्कर क्षेत्र अपनी दुर्गम पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां फुगताल मठ प्रमुख आकर्षणों में से एक है. यह मठ पहाड़ की चट्टान के बीच बना हुआ है, जिसे देखकर पर्यटक हैरान रह जाते हैं. दूरदराज इलाके में स्थित होने के कारण यहां अपेक्षाकृत एकांत का अनुभव मिलता है. हालांकि, यहां जाने से पहले रास्तों, मौसम और यात्रा की व्यवस्था की जानकारी जरूर ले लें.

काजा, हिमाचल प्रदेश (Kaza)
हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित काजा आसपास के पुराने बौद्ध मठों को देखने के लिए एक प्रमुख ठिकाना है. यहां से की मठ और दूसरे प्राचीन गोम्पाओं तक पहुंचा जा सकता है. काजा की खासियत यह है कि यहां आपको पहाड़ों की खूबसूरती के साथ स्थानीय संस्कृति और बौद्ध परंपराओं को जानने का मौका मिलता है. एडवेंचर पसंद करने वाले लोग भी इस इलाके की यात्रा कर सकते हैं.

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तवांगचू घाटी, अरुणाचल प्रदेश (Tawangchu Valley)
अरुणाचल प्रदेश की तवांगचू घाटी पहाड़ी गांवों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है. यहां छोटे-छोटे मठ और स्थानीय बौद्ध परंपराओं से जुड़े स्थल देखने को मिलते हैं. तवांग के मुकाबले यह इलाका कम चर्चित है, इसलिए यहां की यात्रा के दौरान पहाड़ी जीवन और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिल सकता है. यहां जाने से पहले स्थानीय रास्तों और ठहरने की सुविधाओं की जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

नामची, सिक्किम (Namchi)
सिक्किम का नामची अपनी हरियाली और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है. यहां समद्रुप्त्से पहाड़ी पर गुरु पद्मसंभव की विशाल प्रतिमा प्रमुख आकर्षण है. आसपास की पहाड़ियों और प्राकृतिक नजारों के बीच स्थित यह जगह पर्यटकों को अलग अनुभव देती है. अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हैं, तो नामची को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं.

इन जगहों पर घूमने का प्लान क्यों बनाएं?
भारत के ये मठ और मठों के आसपास बसे शहर सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखते, बल्कि यहां इतिहास, कला, संस्कृति और प्रकृति को करीब से देखने का मौका भी मिलता है. अगर आप अपनी अगली यात्रा में भीड़भाड़ से दूर शांत माहौल और खूबसूरत पहाड़ी नजारे तलाश रहे हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, तवांग, लद्दाख और स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति और जरूरी परमिट की जानकारी जरूर ले लें.

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