scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रामायण में सनी देओल की एंट्री कंफर्म! हनुमान जी बनकर जीतेंगे दिल, हुआ खुलासा

रामायण में हनुमान जी बने सनी देओल की एंट्री को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है. पार्ट 1 में वो नजर आएंगे या नहीं, ये हर कोई जानना चाहता है. अब फिल्म में उर्मिला का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस ने इस बात पर मुहर लगा दी है.

Advertisement
X
पार्ट 1 में दिखेंगे हनुमान जी (Photo: ITGD)
पार्ट 1 में दिखेंगे हनुमान जी (Photo: ITGD)

फिल्म रामायण का क्रेज अब हर दिन बढ़ता हुआ नजर आया है. दो दिन पहले आए नए ट्रेलर ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इसमें सुधरे हुए VFX शॉट्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई. फिर रामायण ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाई. ट्रेलर ने ऐसा असर किया कि 24 घंटों के अंदर करीब 8 हजार टिकट बिके. 

रामायण में हनुमान जी

रामायण का इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण इसकी कास्ट है. रणबीर कपूर, राम के किरदार में तो यश इसमें रावण बने हैं. खास बात ये है कि सनी देओल हनुमान जी का किरदार निभाएंगे. ये बात फैंस को बड़ी एक्साइट कर गई थी. मगर अभी रामायण के पहले पार्ट से जितने टीजर-ट्रेलर सामने आए, उसमें उन्हें ना देखकर लोगों को निराशा हुई है. रामायण जैसी गाथा में हनुमान जी का क्या योगदान है, ये बताने की जरूरत नहीं. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Ladakh
लद्दाख पहुंचे सनी देओल, चर्चा में आई ये छिपी हुई खूबसूरत घाटी
Hema Malini Dance Performance at 77
77 की उम्र में हेमा मालिनी ने किया 'दुर्गा' डांस, देखते रह गए फैंस
Sunny Deol film Suryaa
सनी देओल का इंटेंस लुक, 'सूर्या' की दिखी दमदार झलक
mushtaq khan
सुपुर्द-ए-खाक हुए मुश्ताक खान, बेटे ने दिया जनाजे को कंधा, फूट-फूटकर रोई बेटी
mushtaq khan death
Mushtaq Khan का हुआ निधन, बेटे ने की खास अपील!

हालांकि अब रामायण में काम कर रहीं सोनिया बलानी ने खुलासा किया है कि हनुमान जी के रूप में सनी देओल जरूर दिखाई देने वाले हैं. हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- मैं एक चीज आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि हनुमान जी की एंट्री पर सबके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तभी मुझे ऐसा एहसास हो गया था. जब स्क्रीन पर वो आपको नजर आएंगे, तब कैसा एक्सपीरियंस होगा, आप सोच ही सकते हैं. 

Advertisement

सोनिया बलानी बनीं उर्मिला

फिल्म में सोनिया बलानी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का रोल निभाने वाली हैं. उन्हें फिल्म में राम-सीता की शादी वाले सीन में देखा जाएगा, जिसकी झलक टीजर-ट्रेलर में भी दिखाई गई थी. हालांकि उनका रोल कितनी देर का होगा, इसपर सस्पेंस बना हुआ है. 5 नवंबर को जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तभी उर्मिला और लक्ष्मण की स्टोरी देखी जाएगी. उसी वक्त हनुमान जी की एंट्री पर बने सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा. 

बात करें फिल्म रामायण की, तो इसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं नमित मल्होत्रा इसके प्रोड्यूसर हैं. फिलहाल इसके प्रमोशन में पूरी टीम जुटी है. अब देखना है कि रामायण ग्लोबली कितना कमा पाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक तरफ CM मोहन का कन्या पूजन, दूसरी तरफ BJP नेता ने गरबा पंडाल में बच्ची से किया दुर्व्यवहार |
    'यहां बाइक को भी एंट्री नहीं, ट्रक कैसे आए...', ग्वालियर में 13 श्रद्धालुओं की मौत, चश्मदीदों ने उठाए सवाल |
    आधी उम्र के एक्टर के प्यार में मलाइका अरोड़ा की सहेली? प्राइवेट Liplock फोटोज पर मचा बवाल |
    गोल्ड लोन की EMI छूट गई? जानें कब नीलाम हो सकते हैं आपके गहने |
    न्यूजीलैंड दौरे पर शुभमन गिल का खास प्लान, निजी गेंदबाजों का खर्च खुद उठाएंगे |
    ग्रेटर नोएडा में किराए के मकानों में चल रही थीं सीक्रेट ड्रग्स लैब, NCB ने किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार |
    'VIP गेट पर तैनात थे सुरक्षाकर्मी, भीड़ के लिए...' चोरबागान पंडाल भगदड़ में चश्मदीदों का दावा |
    गरबा खेला, फोटो खिंचवाई और फिर कपड़े कर दिए रिटर्न! सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल? |
    Kali Mirch Paratha Recipe: नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं काली मिर्च का कुरकुरा पराठा, रेसिपी है बेहद आसान |
    ‘बेस्ट ऑफ द बेस्ट’ अवॉर्ड से नवाजा गया था चोरबागान पंडाल, वहीं भगदड़ में 19 लोगों की मौत
    Advertisement