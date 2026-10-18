गरबा खेला, फोटो खिंचवाई और फिर कपड़े कर दिए रिटर्न! सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?

नवरात्रि में सजने-संवरने और गरबा खेलने का शौक किसे नहीं होता. लड़कियां कई दिन पहले से ही अपने आउटफिट की तैयारी करने लगती हैं. कोई चनिया चोली खरीदती है, तो कोई अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूलरी और दूसरी चीजें चुनती है. त्योहार की इन खुशियों के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी चर्चा छिड़ गई है, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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दरअसल, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लड़कियां ऑनलाइन गरबा के कपड़े मंगाती हैं, उन्हें पहनकर नवरात्रि में डांडिया खेलती हैं और त्योहार खत्म होते ही वापस कर देती हैं. इस चर्चा को 'डांडिया खत्म, पार्सल रिटर्न' जैसी लाइन के साथ शेयर किया जा रहा है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने ग्राहकों की जिम्मेदारी और ऑनलाइन सामान लौटाने के नियमों को लेकर बहस छेड़ दी है.

इसका मतलब है कि कुछ लोग त्योहार के लिए कपड़े खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर पैसे वापस पाने के लिए उन्हें कंपनी को लौटा देते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रही इस चर्चा में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ऐसा सभी लड़कियां करती हैं या यह आम चलन बन गया है.

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क्या त्योहार के बाद कपड़े लौटाना सही है?

ऑनलाइन खरीदारी करते समय कई कंपनियां ग्राहकों को सामान वापस करने की सुविधा देती हैं. अगर कपड़े का साइज सही नहीं है, उसका रंग या डिजाइन तस्वीर से अलग है, सामान खराब है या ग्राहक कंपनी की तय शर्तों के तहत उसे लौटाना चाहता है, तो वह रिटर्न की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही इस इरादे से कपड़े खरीदता है कि उन्हें सिर्फ एक दिन या किसी खास कार्यक्रम में पहनना है और उसके बाद पैसे वापस पाने के लिए लौटा देना है, तो यह अलग मामला है. खासकर तब, जब कपड़ों को पहनकर इस्तेमाल किया जा चुका हो और उन्हें लौटाने की वजह भी सही न बताई जाए.

ऐसे मामलों में सवाल उठता है कि क्या रिटर्न की सुविधा का इस्तेमाल उसी मकसद से किया जा रहा है, जिसके लिए उसे बनाया गया था. कंपनियां आम तौर पर अपने नियमों के हिसाब से तय करती हैं कि कौन-सा सामान वापस लिया जा सकता है और किस स्थिति में पैसे लौटाए जाएंगे.

ऑनलाइन कपड़े बेचने वालों को कैसे हो सकता है नुकसान?

कपड़े लौटाने की सुविधा ग्राहकों के लिए जितनी जरूरी है, उसे संभालना ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों और छोटे दुकानदारों के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है. मान लीजिए, किसी दुकानदार ने नवरात्रि के लिए खास गरबा आउटफिट तैयार किए या मंगाए. ग्राहक ने एक आउटफिट खरीदा, उसे पहनकर गरबा खेला और फिर इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा वापस भेज दिया. अगर कपड़ा दोबारा नए सामान की तरह नहीं बेचा जा सकता, तो दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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इसके अलावा, लौटाए गए कपड़ों की जांच करने, उन्हें दोबारा पैक करने और वापस गोदाम तक पहुंचाने में भी खर्च आता है. अगर कपड़े पर दाग लग गया हो, उसकी सिलाई खराब हो गई हो या वह इस्तेमाल किया हुआ दिखने लगे, तो उसे दोबारा बेचना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, हर रिटर्न से दुकानदार को नुकसान हो, ऐसा जरूरी नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़े की हालत कैसी है और कंपनी की रिटर्न पॉलिसी क्या कहती है.

ग्राहक का अधिकार और जिम्मेदारी, दोनों जरूरी

ग्राहकों को खराब या गलत सामान मिलने पर उसे लौटाने का अधिकार होना चाहिए. ऑनलाइन खरीदारी में रिटर्न की सुविधा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ग्राहक सामान खरीदने से पहले उसे दुकान की तरह छूकर या पहनकर नहीं देख सकते. लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय ग्राहकों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए. अगर कपड़े सिर्फ एक कार्यक्रम में पहनने के लिए खरीदे जा रहे हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पैसे वापस पाने के लिए लौटाना विक्रेता के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले रिटर्न की शर्तें पढ़ना और उनका सही तरीके से पालन करना जरूरी है.

नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर आधारित है. इसमें बताए गए खास मामलों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. इस व्यवहार को सभी लड़कियों या ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है

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