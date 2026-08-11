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80th Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों संग घूमें भारत की 5 खास ऐतिहासिक जगहें, देशभक्ति से भर जाएगा मन!

15 अगस्त की छुट्टी में अगर परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसी ऐतिहासिक जगहों का रुख करें जहां बच्चों को देश की आजादी और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में जानने का मौका मिले. लाल किले से जलियांवाला बाग तक, ये जगहें ट्रिप को यादगार बनाएंगी.

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आजादी का जश्न परिवार के साथ मनाएं (PHOTO:AI)
आजादी का जश्न परिवार के साथ मनाएं (PHOTO:AI)

80th Independence Day 2026: भारत की आजादी का जश्न पूरा देश बड़े उत्साह के साथ मनाता है.15 अगस्त के दिन नेशनल हॉलीडे होता है और इस दिन पूरा परिवार एक साथ होता है. हालांकि यह दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि बच्चों को देश के इतिहास और आजादी की कहानी करीब से समझाने का भी शानदार मौका भी होता है. अगर इस बार परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह का रुख करें जहां घूमने के साथ बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी जानने को मिलें.

देश में ऐसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं, जहां पहुंचकर आजादी की यादें और भी ताजा हो जाती हैं. भारत ने एक बड़ी जंग के बाद आजादी हासिल की थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान का भी बलिदान दिया था. ऐसे में बच्चों को अपने देश की आजादी की कहानी का पता होना चाहिए और उनको इसके बारे में बारीक से जानने के लिए 15 अगस्त से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता है. इस दिन अपने बच्चों के साथ आप भारत की इन कुछ साथ ऐतिहासिक जगहों की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. 

लाल किला, दिल्ली

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15 अगस्त और लाल किले का रिश्ता बेहद खास है. 1947 में देश की आजादी के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से तिरंगा फहराया था और तब से हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं. इस साल 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार यहां वंदे मातरम् राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा.  जो इसके 150 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है. हालांकि, 15 अगस्त के आसपास सुरक्षा और समारोह की तैयारियों के कारण लाल किले में आम पर्यटकों की एंट्री पर असर डालती हैं.

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जलियांवाला बाग, अमृतसर

बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास समझाने के लिए अमृतसर का जलियांवाला बाग बेहद महत्वपूर्ण जगह है. 13 अप्रैल 1919 को यहां हुए नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया था. आज भी यहां मौजूद स्मारक और घटनाओं से जुड़ी यादें उस दौर की कहानी बयां करती हैं. बच्चों के साथ यहां जाकर उन्हें आजादी की लड़ाई में आम लोगों के योगदान और बलिदान के बारे में सरल भाषा में बताया जा सकता है.

साबरमती आश्रम, अहमदाबाद

अगर आप बच्चों को महात्मा गांधी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित कराना चाहते हैं, तो साबरमती आश्रम जरूर जाएं. यहीं से महात्मा गांधी ने 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी. आश्रम में गांधीजी से जुड़ी फोटोज, पत्र और पर्सनल चीजें भी देखने को मिलती हैं. यह जगह बच्चों के लिए इतिहास की किताबों से निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन को करीब से समझने का अच्छा मिडियम बन सकती है.

सेल्युलर जेल, अंडमान

अगर लंबी छुट्टी लेकर परिवार के साथ घूमने का प्लान है, तो अंडमान की सेल्युलर जेल को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. काला पानी के नाम से मशहूर यह जेल ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए जानी जाती थी. आज यह राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की याद दिलाती है. बच्चों को यहां स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान की कई कहानियां जानने को मिलेंगी.

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झांसी का किला, उत्तर प्रदेश

वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से जुड़ा झांसी का किला बच्चों के लिए इतिहास और रोमांच का बेहतरीन मेल हो सकता है. किले की दीवारें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष की याद दिलाती हैं. अगर बच्चे इतिहास में रुचि रखते हैं, तो यहां घूमते हुए उन्हें 1857 की क्रांति के बारे में रोचक तरीके से बताया जा सकता है.

बच्चों के साथ घूमने का बनाएं यादगार मौका

इस 15 अगस्त को सिर्फ पिकनिक या मॉल घूमने के बजाय परिवार के साथ किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करें. इससे बच्चों को देश की आजादी के पीछे छिपे संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की भावना को समझने का मौका मिलेगा. घूमना भी होगा और इतिहास से जुड़ी एक यादगार सीख भी साथ आएगी.

नोट: 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश नियमों में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए जाने से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर देख लें.

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