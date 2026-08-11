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दिल्ली: धौला कुआं के पास सड़क हादसे के बाद बवाल, महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम

दिल्ली के धौला कुआं के पास सड़क हादसे में जयवती नाम की महिला की मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया. मेहराम नगर से धौला कुआं तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा है. लोग स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं. जानें क्या है पूरा मामला.

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पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाकर जाम खुलवाया (फोटो-ITG)
पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाकर जाम खुलवाया (फोटो-ITG)

दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके में धौला कुआं के पास सड़क हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया. हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर बैठ गए, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की. इस दौरान मेहराम नगर से लेकर धौला कुआं तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ था. स्थानीय लोगों का कहना है कि जयवती नाम की एक महिला को एक कार ने टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. आरोप है कि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया.

हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों की वजह से यहां हादसों का खतरा बना रहता है. इसी को देखते हुए प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग कर रहे हैं.

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जाम की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मेहराम नगर के पास बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और पुलिस उनसे बातचीत कर रही है. पुलिस की कोशिश है कि लोगों को समझाकर सड़क खाली कराई जाए, ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके. फिलहाल इस रास्ते पर गाड़ियां रेंग-रेंगकर आगे बढ़ रही हैं.

धौला कुआं से मेहराम नगर और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात काफी प्रभावित हुआ है. सड़क पर जाम की स्थिति के कारण वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है. मौके पर पुलिस टीम तैनात है और हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है. स्थानीय लोगों की मांग है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क पर जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका विरोध सिर्फ मौजूदा हादसे को लेकर नहीं है, बल्कि लंबे समय से सड़क सुरक्षा को लेकर उनकी शिकायतें हैं. उनका कहना है कि इस जगह पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. लोगों की मांग है कि प्रशासन यहां स्पीड ब्रेकर समेत अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम करे. फिलहाल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम खुलवा दिया है.

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